Constructoras locales tienen participación mayoritaria en mantenimiento de carreteras: AMLO

El Presidente encabeza ceremonia por Día de la Bandera en Campo Marte

En diálogo matutino con medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el puente Sahuatenipa, inaugurado en Durango el pasado fin de semana, permitirá comunicar a los municipios que se encuentran en la ruta Tamazula-Santiago Papasquiaro que atraviesa la Sierra Madre Occidental, como también es el caso de la vía que se construye de Badiraguato (Sonora) a Guadalupe y Calvo (Chihuahua).

“Como parte de la estrategia que estamos aplicando para serenar al país atendemos estas regiones, siempre abandonadas, de miles de comunidades aisladas, pequeñas comunidades de Sinaloa, Durango, Chihuahua.”

El primer mandatario señaló que existe amplia participación de constructoras locales en el programa federal de mantenimiento de infraestructura:

“Estos caminos que se están haciendo, toda la contratación de mantenimiento de las carreteras, que es del orden de 15 mil millones de pesos para mantenerlas en buen estado, se hace con empresas constructoras de los mismos estados, el mayor porcentaje. Se le da oportunidad a las pequeñas y medianas empresas.”

Recordó que el gobierno federal implementa diversos mecanismos para erradicar la corrupción, como es el caso de compras consolidadas. Agregó que ya no están permitidas las asociaciones público-privadas que dieron pie a la autorización de obras a precios exorbitantes.

“La transformación de México pasa por acabar con la corrupción. Eso fue lo que dio al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social y económica. No vamos a dejar de combatir la corrupción, vamos a arrancarla de raíz.”

En el mismo sentido se pronunció acerca de las investigaciones en curso en contra de funcionarios por presunto mal uso de recursos públicos:

“Si hay una denuncia y hay pruebas de que un funcionario se está metiendo en asuntos partidistas, se procede de inmediato, eso no se va a permitir. No sólo se le despide, se presenta denuncia a la fiscalía por delitos electores.

“Y que quede clarísimo, yo no voy a sudar calenturas ajenas, que nadie se equivoque. No voy a proteger a nadie.”

En otros temas, el jefe del Ejecutivo federal confió en que habrá solución para el caso Notimex en el marco de la nueva ley laboral:

“¿Qué le digo a los trabajadores? Que ellos decidan libremente y que no haya injerencia de nadie. Acerca de que hay huelga, tampoco debe de sorprendernos, una sociedad democrática garantiza derechos de los trabajadores, el derecho a la huelga.”

Finalmente, llamó a dialogar a los grupos sindicales en conflicto por el que se mantiene cerrada la mina de Cosalá, Sinaloa, con el fin de no afectar la actividad económica del municipio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no emitió un discurso ni dio un recorrido en Campo Marte durante la ceremonia en la que se conmemoró el Día de la Bandera.

En el acto en el que al menos unos 30 niños y una cadete del heroico Colegio Militar fueron atendidos por insolación, el primer mandatario tomó protesta a 166 escoltas.

En el Campo Marte, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas izo la bandera monumental en conmemoración del Día de la Bandera.

Al tomar la protesta a las escoltas de bandera, el titular del Ejecutivo Federal le dijo a los ciudadanos, generales, almirantes, comisarios, jefes, capitanes, inspectores y jóvenes estudiantes que en nombre de México les encomendaba con patriotismo la bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio.

Acompañado de miembros de su gabinete, los llamó a honrarla y defenderla con lealtad y constancia ya que la patria confía en que con buenos ideales los mexicanos sabrán cumplir su protesta.

Así tomó protesta a las escoltas que 101 correspondieron a escuelas de la SEP, 31 del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea, 11 de la Armada de la Guardia Nacional; y una delegación mexica a integrada por personal de las Fuerzas Armadas.

Desde temprano, llegaron a Campo Marte los integrantes de las escoltas de bandera, varios de ellos, estudiantes de educación básica.