Trump comparte extraño montaje donde aparece como guerrero

Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, ha vuelto a compartir un polémico tuit donde se aprecia se ve al presidente como un guerrero de una película india.

El mandatario recientemente retuiteó el video que compartió una internauta elaborado a partir de una escena de una película india de aventuras.

En el clip Trump aparece derrotando a varios enemigos en la piel de un valiente guerrero.

En un determinado momento, Melania le acaricia la cabeza mientras éste yace en su regazo.

¡EE.UU. y la India unidos!”, se puede leer al final del vídeo.

¡Estoy ansioso por estar con mis grandes amigos en la India!”, dice el tuit de Trump, que en medio de las negociaciones comerciales entre Washington y Nueva Delhi tiene previsto visitar el país asiático el 24 de febrero.

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG

To celebrate Trump's visit to India I wanted to make a video to show how in my warped mind it will go……

USA and India united! pic.twitter.com/uuPWNRZjk4

— Sol 🎬 (@Solmemes1) February 22, 2020