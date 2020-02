Cristian Calderón pierde su lugar en Selección por bajo rendimiento e indisciplinas

Cristian “chicote” Calderón, quien deslumbró el semestre pasado por sus buenas actuaciones con Necaxa, no ha sido tomado en cuenta por Gerardo Martino para ser convocado a la Selección Mexicana, esto por sus indisciplinas y bajo rendimiento que ha presentado con Chivas.

La próxima convocatoria del “tri” será en marzo para enfrentar a República Checa y Grecia y el seleccionador nacional declaró que no ha tomado en cuenta al elemento de Guadalajara por los motivos ya expuestos, algo que no ha sorprendido, pues este fin de semana “chicote” jugará con la sub 20 del rebaño.

Pese a esta tajante determinación, todo parece indicar que Uriel Antuna, jugador también de Chivas que ha sido señalado por su mal juego, sí estaría dentro de los convocados, causando dudas sobre los criterios de Martino.