Ciudadanos encaran a los Calderón; a Felipe en el avión y a Margarita en la CDMX

El ex presidente y su esposa han sido confrontados por la ciudadanía que les guardia rencor por su acciones en su gobierno

El rencor que guarda la población al ex presidente Felipe Calderón sigue manifestándose y donde quiera que los encuentra, los confronta con reclamos.

Se viralizó un video en el que un pasajero encaró al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa en un vuelo el viernes pasado y esta domingo una nueva grabación fue difundida en redes sociales en la que ahora la increpada es su esposa, Margarita Zavala.

En el material se observa a la ex candidata presidencial en calles de la Ciudad de México, reunida con algunos miembros de México Libre. En ese momento, el joven que graba, de nombre Pavel Lima, la cuestiona públicamente.

“Señora Margarita, ¿no le da vergüenza estar aquí? Debería sentirse avergonzada”. A lo que, de manera cordial, Zavala le responde: “no, lo que he visto es un esfuerzo ciudadano conmovedor. Yo sé que no estás de acuerdo. A lo mejor piensas muy distinto a nosotros, pero, la verdad, sí es un esfuerzo ciudadano genuino… Sé que no te voy a convencer, pero vale la pena que todos pensemos en el país”.

Sin embargo, el hombre nuevamente le refuta, e insistentemente le sigue cuestionando: “¿no les da vergüenza a usted y a su marido querer tener financiamiento público otra vez para tener un partido?”

El ciudadano también le cuestiona sobre los supuestos vínculos entre el Gobierno de Felipe Calderón y el crimen organizado. Ella se limita a responder que “se enfrentó con todo lo que se pudo” y “fue muy valiente lo que hizo [el ex Presidente]”.

“Me daría gusto que vaya a juicio”, dice hombre a Calderón en avión

El pasado viernes, Felipe Calderón y su esposa, la ex candidata presidencial Margarita Zavala, presentaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la solicitud de registro para México Libre, partido que pretende ser oposición al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Una pareja encaró al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa durante un vuelo de Alemania a México para reclamarle por los errores cometidos durante su gestión y expresar su deseo de que sea sometido a un juicio político, a lo que el panista respondió destacando el crecimiento que logró el país durante su administración, además de decir al hombre que lo enfrentó que “no es mexicano”.

El momento en el que el ex mandatario es confrontado fue captado por el mismo hombre que le reclamó en un video que circula en redes sociales.

Al inicio de la grabación, la pareja que encara a Calderón Hinojosa, quienes se identifican como Emilio y Marisela, mexicanos que residen en Alemania desde hace 25 años, explica que encontraron al panista cuando viajaba en primera clase de un vuelo de Frankfurt, Alemania, a la Ciudad de México.

“(Con nosotros) está viajando el señor Felipe Calderón y lo vamos a ir confrontar a ver qué nos dice, le vamos a enviar saludos de todos los mexicanos”, dice Emilio.

Posteriormente, la pareja se dirige al asiento que ocupa el ex Presidente, a quien saludan amablemente para posteriormente comenzar con sus reclamos.

“Le queríamos decir en nombre de todos los mexicanos gracias por haber dejado a México hecho una porquería, por habernos vendido y habernos robado, y me dará mucho gusto que le hagan un juicio político”, expresó.

Ante tales acusaciones, Felipe Calderón aseguró que al finalizar su sexenio dejó un país que tenía un crecimiento de más del 4 por ciento, además de que habían la mitad de homicidios que en la actualidad.

“Te voy a decir, te equivocas yo dejé un México bien, creciendo al 4 y medio por ciento, con la mitad de los asesinatos que hay hoy”, replicó.

En ese momento, un pasajero que viajaba junto al ex mandatario interrumpió el diálogo para defender al panista asegurando que la situación que actualmente vive nuestro país no es culpa de una sola persona.

Finalmente, el pasajero termina con sus reclamos y se despide del ex Presidente, además de expresar su apoyo al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

“Bueno me dará muchísimo gusto que lo lleven a juicio y que le vaya bien en la cárcel. Hasta luego señor ex Presidente. Gracias por la corrupción. Y viva el Presidente Andrés Manuel López Obrador”, finalizó.