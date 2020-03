Incluyen alimentos y bebidas con cannabis en proyecto de ley

La propuesta de regulación de la marihuana se abrió a la posibilidad de que en el país se produzcan y vendan alimentos, bebidas y cosméticos con cannabis no psicoactiva.

Esto se desprende del proyecto final de dictamen que el Senado discutirá en comisiones esta semana.

El artículo 66 del proyecto establece una serie de prohibiciones, entre ellas la transformación y la comercialización del cannabis y sus derivados para productos cosméticos, comestibles y bebibles, así como su importación y exportación, cuando estos contengan más del 1% de THC en su composición, farmacéutico o paliativo.

Esto implica que se podrán producir aquellos que no rebasen una concentración de 1%, a excepción de los productos empleados con fines médicos.

En los artículos transitorios se plantea que “el porcentaje del 1% en concentraciones de THC en cannabis, se tomará como un estándar base para la determinación del cannabis no psicoactivo, hasta que el Instituto actualice dicho porcentaje, para el caso de que exista evidencia científica que lo justifique”.

A su vez se establece un calendario sobre a partir de cuándo el gobierno emitirá las diversas licencias para uso lúdico, medicinal, científico y comercial.

Para los productos alimenticios, bebidas y cosméticos con cannabis no psicoactiva las licencias “para transformar o comercializar estos productos, se expedirán a partir de los dieciocho meses contados a partir de que entre en vigor el presente Decreto”.