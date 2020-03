Primer caso de Covid-19 en México deja mañana el hospital tras pruebas

“El ‘Coronavirus’ es menos peligroso que el A (H1N1)”

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que el paciente con Covid-19, que se encuentra en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Iner), dejará el hospital mañana tras pasar las pruebas médicas, debido a que presenta un excelente estado de salud sin síntomas.

El titular de hospitales de alta especialidad, Gustavo Reyes Terán, destacó la responsabilidad de los pacientes, pues han aceptado su aislamiento de manera prudente, como fue el caso de este paciente, quien fue el primer caso confirmado de Covid-19.

“El reporte de hasta hace unos minutos del paciente que se quedó internado en el Iner es de que está completamente sin síntomas, e este momento, en un estado general excelente y listo para irse mañana una vez que se le haga la prueba que es el estudio de la garganta”, detalló el funcionario.

Se trata de un hombre de 35 años que adquirió el virus en Bergamo, Italia, a donde viajó para asistir a un congreso. En caso de pasar los exámenes médicos que se le realicen en la garganta y las fosas nasales, podrá salir del Iner, pues se encontrará libre de coronavirus.

En conferencia de prensa con motivo del Informe diario Covid-19 en México, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, explicó que los cinco casos de coronavirus confirmados en México han presentado síntomas leves.

En comparación con el brote de Influenza AH1N1 del 2009 en México, el “Coronavirus” es “muchísimo menos demandante”, expresó Hugo López Gatell, subsecretario de Salud.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, rechazó que se necesiten 25 mil millones de pesos para hacer frente al nuevo coronavirus en el País, luego que el diputado Mario Delgado planteó crear un fondo extraordinario para este fin.

“Hoy por el ‘Coronavirus’ para México no es el inicio de una epidemia”, dijo durante su segundo día de conferencia de prensa sobre el desarrollo de la enfermedad en el país.

El “Coronavirus”, añadió, no representa para el país una epidemia, además de que no cumple las características para ser considerada una emergencia.

“No tenemos que seguir el mismo patrón de recomendaciones”, indicó.

Reiteró que en el 2009 el AH1N1 sí representó una emergencia epidemiológica.

Agregó que tampoco toda epidemia se vuelve una emergencia.

López-Gatell informó que ahorita en el mundo se reportan poco más de 85 mil personas infectadas, pero solo mil 500 registran síntomas.

Señaló que el “Coronavirus” es una infección de corta duración, de siete a 10 días.

Aseguró que en este tipo de contagio solo entre el 10 por ciento y 15 por ciento presentan síntomas.

“Los síntomas del ‘Coronavirus’”, agregó, “son un poquito más molesto que un catarro”.