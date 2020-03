Jürgen Damm niega ‘bajarse del barco’: “Me hicieron anunciar la situación”

En recientes días se dio a conocer que Jürgen Damm no continuaría en Tigres, a lo que el presidente llamó “bajarse del Barco”, hoy el jugador arremete contra la directiva

Las palabras del presidente de Tigres, Miguel Ángel Garza, asegurando que Jürgen Damm “se bajó del barco”, calentaron los ánimos del jugador que de manera casi inmediata aseguró que lo habían forzado a dar a conocer la noticia.

“Yo en ningún momento me bajé del barco, solamente les hice saber con mucho respeto que no renovaría contrato. Mi intención, por cariño a la institución, era dar a conocer la noticia al final del torneo, pero me hicieron ir a conferencia a anunciar la situación. Sigo en el barco Tigre”, publicó el jugador en sus redes sociales.