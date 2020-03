Retrasan estreno del 007 por coronavirus

Malas noticias para los fanáticos de James Bond, pues el brote de Covid-19 ha afectado al agente británico más conocido del mundo, y, no, Daniel Craig se encuentra bien, pero el estreno de la cinta 007 No time to die se retrasará hasta el mes de noviembre.

En la cuenta oficial de la cinta se lanzó un comunicado en el que se puede leer:

“MGM, Universal y los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli anunciaron hoy que, tras cuidadosa consideración y evaluación del mercado cinematográfico mundial, el lanzamiento de ‘No Time to Die’ se pospondrá hasta noviembre de 2020”.

Este nuevo contratiempo se suma a una larga lista de obstáculos que ha tenido que ir superando la película incluso desde antes de que comenzara su rodaje.

Así la cinta, prevista para principios de abril, no llegará a las salas del Reino Unido hasta el 12 de noviembre y de Estados Unidos hasta el 25, con fechas para el resto del mundo aún por confirmar.