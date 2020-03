Denuncian vecinos engaños por la alcaldía GAM y el GCDMX

Les prometieron ayuda de programas sociales y sus firmas las utilizaron como apoyo al Cablebús, pero prefieren que les desalojen las vías de circulación.

Vecinos de Cuautepec afirman que fueron engañados por gente de la Alcaldía de Gustavo A. Madero y el Gobierno de la Ciudad de México porque les hicieron firmar documentos para que aceptaran ayuda del gobierno y esas firmas las ocuparon para presentarlas como apoyo a la construcción del Cablebús.

La señora Imelda Moreno y varios vecinos más de Cuautepec Barrio Alto afirman que ahora que el proyecto está en su primera fase, se han acercado funcionarios del gobierno o de la empresa constructora quienes les han dicho que les van a quitar sus casas porque es una obra gubernamental y que tienen todo el poder para hacerlo.

Los vecinos de Cuautepec Barrio Alto cuestionan “la falta de seriedad del gobierno de Claudia Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel López Obrador por la imposición que les han hecho”, al burlarse de ellos y donde sus firmas fueron ocupadas para un fin muy diferente al que les dijeron inicialmente.

“Si estábamos mal con el PRIAN, ahora vamos a estar peor porque nos están imponiendo. Que cumpla el presidente que dijo que se hará lo que decida el pueblo, y lo que nosotros decidimos es que no se haga el Cablebús”, afirmó la señora.

Asimismo, ella y varias de sus vecinas que se han manifestado en contra de la construcción del proyecto de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirman que ya estaba realizada una parte importante de la construcción para una línea del Metrobús; con concreto hidráulico desde la estación Indios Verdes hasta la entrada de Cuautepec, en Puerto de Mazatlán y Venustiano Carranza, en la colonia El Arbolillo.

El problema, terció una de las vecinas, es que en esa zona conocida como Las Vías, en las horas pico, sobre todo en las mañanas, los padres de familia de alumnos de una escuela privada se estacionan en doble y hasta triple fila y no existe autoridad alguna que solucione el conflicto, por lo que esta situación suma en los tiempos perdidos en su traslado.

Los vecinos, quienes conocen muy bien su zona, por la que transitan cada día, dicen que “esa inversión millonaria no nos va a servir; mejor que hagan otras obras con ese dinero, pero a nosotros para el transporte no nos va a ayudar en nada”, destacó Imelda Moreno.

Básicamente dicen que les desalojen las vías de comunicación que llegan a todas las zonas de Cuautepec porque tienen la fortuna de tener buen sistema de transporte con la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y la Ruta 18.

Asimismo, Imelda Moreno destacó que los delincuentes van a tener una forma de obtener datos de los vecinos que como ella tienen sus casas en la línea por donde pasará el transporte promovido por el gobierno de la ciudad de México, como ya ha sucedido con quienes viven debajo de donde pasa el Mexicable en Santa Clara, Ecatepec, Estado de México, porque cuando atraparon a una banda, encontraron fotografías de algunas de las casas que ya habían sido robadas y otras seguramente por robar.