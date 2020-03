Piden a feministas no dañar pequeños comercios en manifestaciones

La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México, señaló que la protesta de las mujeres no justifica dañar el patrimonio nacional histórico y artístico.

“Estamos de acuerdo que la mujer levante la voz y se manifieste, pero no se justifica que se rebasen las normas de civilidad y convivencia, en donde han llegado a dañar monumentos históricos, comercios, transporte urbano y agredir a policías”, señaló sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Una condición para el desarrollo de las mujeres es la independencia económica. Por ello “es urgente que las autoridades pongan más atención, creando políticas y proyectos que apoyen a este sector de manera permanente, no solo siendo palabras de campaña”.

En el sector comercial la mujer cada vez más juega un importante papel, convirtiéndose en mejor emprendedora y administradora de negocios, agregó el organismo empresarial.

Datos estadísticos de la Canacope CDMX, muestran algunas características del perfil de la mujer empresaria y emprendedora del sector, estos indican que 24 por ciento de las mujeres en pequeños comercios y servicios son dueñas o co-propietarias.

Otro 21 por ciento de las mujeres en pequeños comercios y servicios son encargadas del negocio y 4 de cada 10 mujeres en el pequeño comercio y servicios son jefas de familia.

Por otro lado 9 de cada 10 mujeres en el pequeño comercio y servicios aporta al gasto familiar. En tanto que 2 de cada 10 es madre soltera y 7 de cada 10, considera que debe capacitarse sobre el manejo de su negocio.