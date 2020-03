Por violencia el Enojo de mujeres: SEGOB

Olga Sánchez Cordero, reconoció y legitimó los movimientos de las mujeres porque están enojadas por las violencias que sufren en todos los ámbitos de su vida pública y privada.

“Sí, están enojadas por las violencias que siguen sufriendo, la violencia intrafamiliar, laboral, política, económica, no están enojadas con el gobierno. Los movimientos son en contra de la estructura patriarcal, del machismo”, subrayó la secretaria de Gobernación.

Al encabezar la presentación del informe sobre políticas y acciones del Gobierno de México a favor de las niñas y las mujeres, aseguró que esta deconstrucción no es solamente un tema de gobierno, sino de la sociedad. “Es un tema de sus patrones, de las escuelas, de la educación, de la cultura, de todos, ese es el tema.

“Estamos tratando de prevenir las violencias que sufren en sus ámbitos laborales, porqué una mujer gana el 30 por ciento menos que un hombre, esa es una violencia; porqué cuando una mujer quiere llegar a ser presidenta municipal le ponen todas las trabas o la amarran a un árbol para que no llegue como lo hemos vivido en algunos municipios de Oaxaca, ¿por qué? Porque ahí está la violencia presente y porque su lucha y la mía, y la de todas las que estamos aquí es contra las violencias”.

Mencionó que existe una pregunta que siempre está en el aire, “y se refiere a la posición de nuestro presidente de la República con relación a si es un hombre que entiende el feminismo y que además apoya a las mujeres. Para muestra basta un botón: aquí está un gabinete paritario por primera vez en la historia de nuestro país. Aquí estamos todas juntas; nunca habíamos tenido esta conformación e integración de un gabinete”.

La secretaria de Gobernación notificó que el 25 de cada mes se presentará un informe sobre los avances de las acciones y políticas en las diversas secretarías de Estado y será a partir del 25 de abril la primera conferencia.

En la víspera del Día Internacional de la Mujer, la secretaria Olga Sánchez Cordero encabezó dicho informe junto a las secretarias del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; de Economía, Graciela Márquez Colín; de Bienestar, María Luisa Albores González; de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros y de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero.

Asimismo, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María Candelaria Ochoa Ávalos y las presidentas del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Mónica Maccise Duayhe, así como la secretaria general del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez Ramírez y la directora del Área de Protección Integral para las Mujeres de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, Alicia Leal Puerta.