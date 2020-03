Firman acuerdo AMLO, SCJN y FGR para resolver el caso Ayotzinapa

Padres de los 43 piden se investigue a Murillo Karam y a Tomás Zerón

En presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta tarde que, junto al fiscal general, Alejandro Gertz y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), firmó un acuerdo con el propósito de esclarecer y hacer justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa.

“No sólo es razón de Estado, sino de nación”, resaltó el presidente en Twitter.

En el acuerdo se destaca que el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Fiscalía General de la República se comprometen a:

Realizar y colaborar en todos los actos que resulten necesarios para el debido esclarecimiento de los hechos sucedidos la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente en el Estado de Guerrero, fecha en la cual aconteció la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl isidro Burgos” y la muerte de seis personas, incluyendo a tres normalistas, mejor conocido como el Caso Ayotzinapa.

Reparar las violaciones cometidas a los derechos humanos de las víctimas, en concordancia a los principios de un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad a la que tienen derecho todos los mexicanos.

Dar seguimiento de manera puntual y permanente al Caso Ayotzinapa, para no dejar en el olvido los hechos derivados del mismo y, en su oportunidad, hacer del conocimiento de la sociedad la verdad.

QUE UIF INVESTIGUE A MURILLO KARAM Y A TOMÁS ZERON

Familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigue las cuentas de actores relacionados con el caso, exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

También pidieron que se indaguen las cuentas de Tomás Zerón quien se desempeñó en la pasada administración como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como al matrimonio de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, quienes gobernaban el municipio Iguala de la Independencia, de donde desaparecieron los jóvenes.

Otra de las peticiones se dirigió al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Arturo Zaldívar, para que se cree un tribunal que atienda todos los expedientes del proceso, ya que los juzgados resuelven con “criterios disímbolos” y eso genera retrasos en la impartición de justicia, además de que pidieron se les informen resultados de análisis que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck.

Al salir de una reunión que sostuvieron con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, donde también estuvieron por vez primera Arturo Saldívar, y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, los familiares dieron su aval al involucramiento de las instancias del Poder Judicial.

“Para tener avances más claros hemos entregado un escrito con tres apartados (…) Sobre el Poder Judicial estamos planteando en este escrito que se exploren los mecanismos jurídicos pertinentes, nosotros proponemos que sea mediante un acuerdo del Consejo de la Judicatura para crear un tribunal”.

En el calendario de trabajo que entregaron, padres y madres establecieron que de marzo a septiembre deberán de ser atendidas las peticiones que expusieron este jueves. Será el próximo 6 de abril cuando se lleve a cabo una nueva reunión.

BALTASAR GARZÓN “LA TENDRÁ DIFÍCIL” PARA DEFENDER A LOZOYA: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que el abogado Baltasar Garzón “la tendrá difícil” para defender el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

Así lo refirió durante la conferencia mañanera al ser cuestionado sobre su punto de vista sobre la defensa que posiblemente realizará el abogado privado del ex funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Esto cae en la esfera de los particulares. Él es un abogado que trabaja para defender a clientes, a personas acusadas. Es famoso por algunos casos que le ha tocado llevar, uno en particular que fue muy importante, él fue el que acusó a Augusto Pinochet”, dijo.

Además, narró que es la primera vez que se enteraba que el litigante, quien también ha defendido a figuras como Julián Assange, se convertiría ahora en defensor del ex funcionario mexicano.

“Los abogados suelen ser buenos cuando se trata de defender una causa justa, lo que hablábamos, por ejemplo lo de Pinochet, pero si se trata de defender a un posible defraudador, por muy bueno que sea el abogado, yo no me puedo adelantar a eso, pero la tiene difícil, no son tamalitos de chipilín”, aseveró.

Emilio Lozoya que se encuentra detenido en España y con una solicitud de extradición por parte autoridades mexicanas para ser juzgado por diversos delitos.