IMSS no puede parar el 9 de Marzo: Zoé Robledo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que no detendrá sus actividades el próximo lunes 9 de marzo, día de la protesta feminista que promueve un paro nacional.

Zoe Robledo, director general, del IMSS dijo en conferencia de prensa ser solidario con la situación que promueve el paro nacional, sin embargo declaró que el personal femenino del instituto comprende la importancia de su labor, por tal motivo no dejarán de asistir a trabajar para cubrir las necesidades que la sociedad demanda.

“Nosotros vamos a ser respetuosos, no va a haber descuentos, ni represalias, pero el IMSS no para, no puede parar porque significaría dejar de dar 250 mil consultas de especialidad que ya están programadas o 25 mil cirugías que también ya están programadas. El día nueve vamos a tener cinco trasplantes de órganos y todo esto no lo podemos detener. Vamos a ser respetuosos, pero no podemos parar.” aseveró Robledo.

Sin embargo, el director, se pronunció a favor de la libertad y el personal que no asista a sus puestos de trabajo no tendrá represalias administrativas ni económicas porque se mantendrá la misma posición del Gobierno Federal, no sancionar.

IMSS SE ADHIERE A HEFORSHE EN LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se adhirió a la campaña HeForShe de ONU Mujeres, con la firma de diez compromisos que permiten refrendar el trabajo del Instituto por la igualdad de género y con la promoción de los derechos humanos de las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, signaron hoy este acuerdo el director general del IMSS, Zoé Robledo, y la representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque, acción con la que el Instituto más grande de seguridad social en América Latina se compromete a ser agente de cambio por la igualdad.

El director general del IMSS afirmó que la Cuarta Transformación debe ser con las mujeres o no podrá ser, “la participación del Seguro Social tiene ese alcance y esa dimensión; si nos transformamos, podemos cambiar la realidad de México y de muchas mexicanas, y por eso es que estos compromisos los tomamos muy en serio”.

Reconoció que la institución está hecha por mujeres, pues 60 por ciento de los derechohabientes y 60 por ciento de las trabajadoras son mujeres; 207 mil 402 son trabajadoras de base, seis mil 850 médicas residentes y 79 por ciento de todo el personal de enfermería, también lo componen ellas.

Zoé Robledo anunció la Convocatoria al Concurso Nacional para obtener la Insignia “Iguales en derecho, nos unimos por la igualdad y la inclusión”, distintivo que será entregado como reconocimiento al desempeño obtenido en 2020 sobre estrategias puntuales y acciones medibles para avanzar en la igualdad, la formación del personal en la materia, prevención y atención de la violencia contra las mujeres y la no discriminación.