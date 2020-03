62 socios mexicanos lavan dinero del CJNG

El Departamento del Tesoro (Tesoro) de Estados Unidos (EU) ha boletinado, en poco menos de cinco años, a 33 empresas vinculadas al Cartel de Jalisco Nuevo Generación (CJNG) y a sus socios los Cuinis.

Una investigación de Animal Político arrojó que 21 de las 33 compañías (en 12 no hay información pública) se encuentran vinculadas a 62 personas, mientras el Tesoro sólo ha vinculado a seis

Además, una revisión a estas empresas con la herramienta Sinapsis reveló que al menos 9 de sus integrantes están vinculadas entre sí ya que fungen como socios, comisarios, delegados o representantes legales de las mismas compañías.

Las empresas se dedican a la venta de bienes inmuebles, renta de aviones, venta de artículos de moda, fabricación de Tequila, prestación de servicios turísticos y agricultura, entre otros giros.

De 2015 a la fecha, el Tesoro ha vinculado a seis personas con las 33 empresas que lavan recursos para el CJNG.

Ha identificado a Wendy Dalaithy Amaral Arevalo, cuñada de Abigael González Valencia conocido como el “Cuini”; Jeniffer Beaney Camacho Cazares, esposa de Abigael; Diana María Sánchez Carlon; Silvia Romina Sánchez Carlon; Fernando Torres González.

Sin embargo, una revisión hecha al Registro Público de Jalisco reveló que además de estas seis personas hay otras 56 vinculadas a 21 de las 33 empresas, pues en 12 de ellas no hay información de sus dueños o integrantes.

Una de las personas que no aparece en la lista del Tesoro pero que si en las actas del Registro Público del Comercio (RPC) en Jalisco es Jessica Johanna González Oseguera, hija de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

De acuerdo con el RPC es dueña de las empresas J & P Advertising, S.A. DE C.V. y Jjgon, S.P.R. DE R.L. DE C.V.