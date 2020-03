SENADORES ACOSADORES

Primero fueron los Diputados, ahora son los Senadores quienes son denunciados por acoso sexual a empleadas del órgano legislativo

A una semana de que se suspendiera la sesión del pleno del Senado debido al presunto espionaje que denunció la bancada del PAN, este jueves, durante la aprobación de distintas reformas en materia de género, la senadora morenista Martha Lucía Micher Camarena, aseguró que hay ocho denuncias por acoso sexual a trabajadoras de este recinto legislativo.

Luego de que el 3 de marzo se denunciaran 11 casos de acoso sexual en la Cámara de Diputados, ahora en el Senado se presentaron ocho casos de esa misma práctica en contra de empleadas del órgano legislativo, denunció desde la tribuna Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género.

“Si ven los compañeros y compañeras que se acosa desde las autoridades, se les va a hacer lo más natural hacerlo. Tengamos mucho cuidado porque estamos en contra de todas las violencias, y el acoso y el hostigamiento es un delito, y vamos a acompañar estos casos que han denunciado (desde diciembre a la fecha).

“No nos vamos a tentar la mano, así como hemos votado en las comisiones estos dictámenes con la razón, el corazón y la convicción de que el derecho a tener derechos y a una vida libre de violencia es tan importante, también hay que sancionar a quienes acosan a nuestras empleadas o a quien sea su compañera de trabajo”, afirmó la senadora de Morena.

Durante la sesión de este jueves, advirtió que son ocho casos los que se encuentran denunciados por esa práctica ilícita, “pero si seguimos así los vamos a incrementar, y no lo vamos a permitir”.

Ante la denuncia, el senador de Acción Nacional Damián Zepeda pidió a Malú Micher hacer pública la información, con el fin de que se castigue a los culpables y no se permitan acciones de acoso sexual al interior de la Cámara alta.

“Me alarmó el comentario que acaba usted de hacer, en términos de que en el Senado se han incrementado los casos de acoso sexual, me imagino. Y me preocupa un comentario así general, y yo diría si puede hacerse pública la información y que se sepa exactamente a qué se refiere porque a todos nos puede afectar”, indicó.

Sin embargo, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández, explicó que por razones de protección de datos personales de las víctimas no procedía la solicitud.

Además, añadió que antes no existía un protocolo para atender la violencia de género al interior del Senado, por lo que a partir de noviembre del año pasado cuando se estableció esa figura es que se tuvo conocimiento de los ocho casos.