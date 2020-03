Y el sustituto de Tom Brady será…

Luego de que el día de ayer se diera a conocer que el quarterback Tom Brady dejaría a los New England Patriots y se uniría a Tampa Bay, se comenzó a especular quién sería su remplazo inmediato.

Las opciones no son tan numerosas como se pueden pensar pues Bill Belichick suele ser sumamente exigente a la hora de seleccionar un qb, sin embargo aquí te dejamos algunas opciones para llegar a los “pats”.

Andy Dalton

El Quarterback de Cincinnati sabe que sus días en los Bengals están contados pues irán por Joe Burrow, lo que lo deja sin un lugar y los pats ya han mostrado interés en el jugador que, aunque no ha logrado dar el gran salto, podría darle estabilidad a la ofensiva.

Jacoby Brissett

Ha perdido su lugar in los Colts con la llegada de Philip Rivers, por lo que no sería descabellado pensar que el equipo de Massachusetts podría negociar por él, aunque no parece ser la primera opción.

Cam Newton

Newton saldrá casi obligado de Carolina, pues el día de ayer se lo dieron a conocer vía redes sociales, algo que no le gustó mucho. Newton es un pasador probado, que puede darle dinamismo a la ofensiva, pero que es arriesgado, pues viene de una lesión y además suele ser intermitente, por lo que es probable que Belichick no apueste por él.

La opción final es esperar al Draft en el que Patriots tendrá la selección 23, algo que lo deja sin esperanzas de tomar a uno de los mejores de la posición Joe Burrow, Tua Tagovailoa o Justin Hebert; tendrían que esperar a las segunda ronda y eso genera muchas dudas sobre si alguien de segunda ronda podrá ser el jugador franquicia, difícil, pero no imposible, pues ya lo hicieron con un joven llamado Tom Brady quien fue elegido hasta la sexta ronda y resultó ser el mejor de su posición.