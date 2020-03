AMLO presume amuletos en la mañanera

Anuncia el Presidente adelanto de apoyos a programas sociales

En plena conferencia de prensa y ante la pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sacó de su cartera y presumió que tiene un escudo protector, un símbolo religioso católico conocido como “detente” que lo protege.

Cuando se le preguntó si Estados Unidos pidió a México limitar el flujo en la frontera, como lo acordó con Canadá, y sin que nadie le preguntara, tomó su cartera y mostró sus estampitas.

“El escudo protector es como el “detente”, ¿saben lo que es el detente verdad? El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción”, expresó mientras le tomaban varias fotografías.

Después sacó otro “detente”, lo que dijo son sus “guardaespaldas”.

“Pero no hay ni siquiera enemigos son adversarios, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos.

Quiero mostrarles algo que le va a dar mucho gusto al señor que me lo dio si lo enseño aquí, no lo traje, no lo encuentro, pero es un trébol”, comentó.

Después sacó un billete de dos dólares, que le regaló un migrante.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que como parte de las medidas de su gobierno para hacer frente a una posible crisis por la pandemia del coronavirus covid-19, se adelantarán los apoyos que se dan a los cerca de 8 millones de adultos mayores.

“Una de las medidas que se van a tomar es que se va a dar recursos anticipados a los adultos mayores, en vez de un bimestre les vamos a entregar dos, equivalente a cuatro meses”, explicó desde La Mañanera.

López Obrador indicó que la acción significa ayudar de inmediato a más de 8 millones de adultos mayores que son beneficiados con el programa social.

El adelanto de recursos iniciará a partir de esta semana, según se indicó, por lo que pidió a los beneficiarios que estén atentos.

“En lugar de recibir 2 mil 670 pesos, será el doble pero van dos bimestres para que se administren”, informó López Obrador.

Por lo que esta semana recibirán en lugar de un bimestre (2 mil 670 pesos), lo equivalente a cuatro meses (5 mil 340 pesos).

Detalló que el plan ante la crisis financiera por el coronavirus y la caída del petróleo, es blindar al pueblo para que no le afecte en su economía.

También se mantendrán los programas de Bienestar y apoyo a la población sin más impuestos ni aumentos a precios de combustibles.