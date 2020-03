FIA hace cambios a la F1 y cancela el GP de Mónaco

Ante la contingencia de Covid-19 que se vive en el mundo, los deportes no son ajenos y la Federación de Automovilismo anunció este jueves la cancelación de los Grandes Premios de Australia y Mónaco, esto para reajustar el calendario con carreras sólo para el segundo semestre del año.

Mónaco, una de las pistas más tradicionales en la Fórmula 1 no se correrá por primera vez desde 1953, pero la decisión fue tomada por la gran presión ejercida por el Principado, que ha obligado a cientos de empresas a cerrar.

Australia tendría su 12º Gran Premio, pero también fue quitado del calendario por la distancia existente con el resto de carreras, lo que la hacía inviable.

Se espera que ambos circuitos regresen para la temporada 2021.

Miss you already 😢

See you again in 2021, Monaco ❤️#F1 #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/dFWfyHVuyj

— Formula 1 (@F1) March 19, 2020