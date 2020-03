26 años del crimen contra Colosio en Lomas Taurinas

Los balazos fueron en contra del candidato del entonces partido oficialista de México, el cayó herido de muerte al piso

Era miércoles 23 de marzo de 1994, cuando Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido de la Revolución Institucional (PRI) caminaba entre una gran masa de gente tras la finalización de un evento en la zona de Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.

Sonaba la canción de la Banda Machos “La culebra” y al momento de la estrofa ¡Huye Jóse! sonaron un par de detonaciones de arma de fuego.

Los balazos fueron en contra del candidato del entonces partido oficialista de México, el cayó herido de muerete al piso entre el correr de la gente hacia varios lugares del terreno donde se llevaba a cabo el evento

Entre ese desorden, el presunto homicida, Mario Aburto, es detenido.

Minutos después del caos, los guardias que llevaba Colosio, logran sacarlo del lugar aún con vida para trasladarlo a un hospital.

Horas después en un noticiero darían la noticia de que el candidato había perdido la vida.

Los integrantes de la “Banda Machos” cuentan la historia de cómo vivieron los momentos de tras el atetado contra Colosio. ya que una de sus canciones menos exitosas sonaba al momento del atentado.

En el siguiente video puedes escuchar las supuestas teorías detrás de la composición de la canción y como la gente le pedía el tema como “la de Colosio”.

Luis Donaldo Colosio quería cambiar al PRI. No solo de nombre sino de fondo. Hizo toda su carrera política en el Revolucionario Institucional y sabía que eso era lo necesario.

Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Kino, Sonora, a 80 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, tierra de misioneros famosa por su feria del membrillo. Fue el primogénito del matrimonio de Luis Colosio Fernández y Ofelia Murrieta García; le siguieron cinco hermanos.

Luis Donaldo Colosio era un hombre de palabra, extraordinariamente generoso y con una legendaria entrega al trabajo, recuerda Alfonso Durazo, el hombre que desde un escritorio afuera de su oficina lo acompañó en su paso por la dirigencia nacional del PRI, la Secretaría de Desarrollo Social y en la carrera por la candidatura presidencial.

Esta estrecha relación comenzó con un café a las 4:30 horas, un día de 1989. Colosio debió retirar a Durazo una oferta hecha apenas unas horas antes porque el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), dependencia para la que lo había propuesto ante el entonces presidente Carlos Salinas, desaparecería. “No te preocupes, me dijo, juntos vamos a crecer.

Al mes estaba instalado como secretario particular de él”, recuerda Durazo. Antes de eso se habían visto dos o tres veces. “Estábamos identificados más por el paisanaje que por alguna relación personal”, aún recuerda también sonorense Durazo.

El ideario con el que Colosio se conducía en el quehacer político era tan simple como el que practicaba en su vida personal.

Éste se resume en las dos únicas instrucciones que le dio a Durazo cuando lo nombró su secretario particular.