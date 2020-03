Sin autorización, kilo de tortilla subirá a partir de hoy

El kilo podría llegar hasta los 20 pesos por alza del dólar y el coronavirus

El Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana anunció que a partir del martes habrá un aumento de dos a cuatro pesos en el costo del kilo de la tortilla, por lo que entidades como el Estado de México el producto básico pasaría de 13 a 15 pesos, debido al alza no justificada de la tonelada de maíz por parte comercializadoras.

El presidente nacional del Consejo, Fidencio Sergio Jarquín Muñoz, informó que, a consecuencia del acaparamiento del maíz por parte de las grandes comercializadoras y el encarecimiento del dólar en los últimos días, derivado de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, es “insostenible mantener el precio del kilogramo de la tortilla y la masa en las más de 110 mil tortillerías que existen en el país”.

El dirigente, cuya organización tiene sede en el Estado de México, planteó que no se justifica el incremento de entre 25 y 35 por ciento, pues autoridades federales y productores de Aguascalientes, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, aseguran que durante el ciclo agrícola 2019-2020 hubo buena cosecha.

Acusó que las grandes comercializadoras y distribuidoras justifican el costo de la tonelada de maíz, de cuatro mil 800 a seis mil pesos el costo de tonelada, por la devaluación del peso frente al dólar, a la caída de la Bolsa Mexicana de Valores en los últimos días, y a que el maíz ha tenido una baja de hasta 0.39 en diversas Bolsas de Valores, según argumenta la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA).

El representante de productores de la tortilla acusó que el producto es acaparado por grandes comercializadoras para especular con el precio del producto.

Hizo un llamado urgente al presidente Andrés Manuel López Obrador para que instruya a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que intervengan y sancionen a quienes están acaparando el mercado e incrementando los costos de los insumos del principal alimento de los mexicanos.

Insistió que el precio del maíz hace incosteable e insostenible la situación de los productores de la tortilla, y la actual circunstancia les obliga a incrementar el producto, cuyo precio no se ajusta desde hace cinco años.

El presidente señaló que a partir de mañana tendrá un incremento de entre dos y cuatro pesos tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México.

Jarquin Muñoz aclaró que en estados como Quintana Roo y Yucatán el precio del kilo de tortilla podría alcanzar hasta los 20 pesos debido al aumento del dólar y el coronavirus Covid-19.

“No podemos solventar el aumento increíble en el precio de la tonelada del maíz que subió mil pesos en lo que va este año, en lugar de ganar estamos perdiendo”, confesó.

El líder de propietarios de tortillerías explicó que varios de los municipios del Valle de México hay cerca de 50 mil tortillerías, donde el kilo pasará de 14 a 15 o 16 pesos.

“Por el alza del dólar, por el Covid-19, argumentan que afectó el costo del maíz porque este se cotiza en la bolsa de valores de Chicago”, dijo Jarquin Muñoz.

Ante ello, espera que intervenga el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) así como la Secretaría de Agricultura para frenar y estabilizar el precio del maíz.

Finalmente, el peso mexicano experimentó una caída en relación al dólar, frecuente desde que los casos de coronavirus en el mundo siguen en aumento y, con ellos, las dudas sobre los efectos de la pandemia en la economía.