No dejen de salir, yo les voy a decir cuándo: AMLO

**Ante crisis, no habrá contratación de deuda, condonación o aumento de impuestos

“No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase (de contagios por coronavirus COVID-19), yo les voy a decir cuándo no salgan”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las personas que “si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes y las fondas”.

A través de un video, el mandatario aseguró que por el momento “vamos a seguir haciendo la vida normal y en su momento se les va a decir cuándo hay que guardarnos, pero ahora todavía con sana distancia podemos seguir conviviendo”.

La crisis internacional y su impacto en México no se atenderá con “las recetas” del pasado, aseguró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y descartó que ante la situación económica generada por el virus exista el plan de rescatar a los empresarios como en los gobiernos neoliberales.

“Que ni estén pensando en que va a haber condonaciones de impuestos”, expresó.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario se mantuvo en la línea de lo que desde el inicio de su administración planteó y que hoy, ante el desplome del precio del petróleo, así como por los impactos de la pandemia por coronavirus, sostiene:

No se recurrirá a créditos con el Fondo Monetario Internacional; mantendrá e inclusive fortalecerá los programas sociales; seguirá financiando el desarrollo con ahorros; no aumentará impuestos, cuidará las reservas internacionales, y mantendrá los proyectos de infraestructura que su administración impulsa.

Proyectos de infraestructura en pie

Entre los proyectos destacó el aeropuerto de Santa Lucía; la rehabilitación de las refinerías y la construcción de la nueva en Dos Bocas, Tabasco; el Plan del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya.

“Vamos pronto a presentarles todo el plan de recuperación económica, pero vamos por partes; mañana el plan de salud, que ya inició hace tres meses de atención a coronavirus, pero mañana es decirles cómo vamos a atender enfermos en el caso de que se agrave la pandemia, que no afecte mucho para tranquilidad de la gente, de nuestro pueblo”, dijo en otro llamado a la calma ante la pandemia.

El mandatario sostuvo en diferentes oportunidades que su prioridad es atender a la población más vulnerable, como ha venido haciendo en días pasados ante la crisis que se plantea por la pandemia. Inclusive habló de un incremento en monto y beneficiarios del programa Tandas para el Bienestar, destinado a apoyar pequeños negocios.

“En cuanto a los que se buscan la vida como pueden, vamos a otorgar créditos, las tandas para el bienestar y vamos a aumentarlas, ayudarlos, es parte del plan de recuperación. Primero los más necesitados”, subrayó.

El gobierno federal dará a conocer este martes el plan para proteger a la población vulnerable ante el coronavirus COVID-19, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter @lopezobrador_, el Ejecutivo federal explicó que dicho anuncio será en su conferencia de prensa de las 7:00 horas, y pidió a la población tener ánimo y aseguró que “saldremos adelante”.

“Tenemos la fortaleza de nuestro pueblo, finanzas públicas suficientes y el conocimiento de nuestros especialistas de la salud”, añadió el mandatario.

López Obrador acompañó el tuit de una fotografía con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.