Fase 3 es de pandemia inevitable: López-Gatell

No hay duda de que México entrará a la fase 3 de emergencia por coronavirus, esto es, el punto más crítico de contagios y el llamado del Sector Salud es enérgico a parar ya la movilización de personas para atenuar el impacto.

Al menos eso fue lo que expuso hoy, de nueva cuenta, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien consideró que “este es el momento”, “esta es la oportunidad” de que el país pueda reducir el pronunciamiento de la curva epidemiológica y se colapse el sistema de salud como ha pasado en otros países.

La declaración, como en días pasados, contrasta con los llamados del presidente López Obrador a mantener actividades comerciales y consumo, que todavía ayer alentó, aunque hoy en la conferencia de prensa López-Gatell aclaró que ya no se puede pensar en paros escalonados, si no en el paro total y la llamada “sana distancia” para evitar el colapso de los servicios de salud por el inminente crecimiento en el número de casos.

En una conferencia de prensa atropellada por cuestionamientos que hicieron divagar al mandatario en diferentes temas, López-Gatell destacó que además de que en breve México entrará a la fase 3, el país podría salir de la contingencia el 19 de abril, conforme al cálculo de los especialistas del sector salud.