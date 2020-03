AMLO pide a líderes del G20 tregua económica

Presidente López Obrador participa en Cumbre G20 sobre COVID-19: debemos conseguir la participación de los pueblos

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó durante la Cumbre Virtual de Líderes del G-20 que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tome el control del comercio de medicamentos ante la pandemia del coronavirus para que no se dé un manejo lucrativo y acaparamiento por parte de quienes tienen los recursos económicos para adquirirlos.

López Obrador dijo que en la reunión solicitó que las grandes potencias ayuden a establecer una tregua para que no haya cierres de fronteras o políticas arancelarias unilaterales.

“Que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador participó esta mañana en la Cumbre Extraordinaria del G20, convocada en formato de videoconferencia, para asegurar la respuesta coordinada a la pandemia del coronavirus COVID-19. Los líderes adoptaron una Declaración Conjunta que contiene acuerdos puntuales sobre políticas de salud pública, apoyo social, economía y finanzas.

En diálogo matutino con medios de comunicación, el primer mandatario señaló que hizo patente la solidaridad del pueblo de México con los pueblos del mundo que padecen la pandemia y consideró fundamental una de las acciones que lleva a cabo su gobierno:

“Conseguir la participación de los pueblos. Para enfrentar esta crisis de salud no basta con los hospitales, se requiere la participación de la gente.”

Igualmente, subrayó la importancia de la familia como la institución social más importante en el caso del pueblo de México, para asegurar la protección de las personas adultas mayores y quienes se encuentran en situación de riesgo por sus condiciones de salud o mujeres embarazadas.

Resaltó que la cooperación internacional debe centrarse en quienes resultan afectados por los efectos económicos de la pandemia:

“En el proceso de recuperación económica debe darse atención especial a las microempresas familiares y a todos los que trabajan en la llamada economía informal, los que se buscan la vida como pueden.”

Afirmó que debe privilegiarse el trato humanitario a la población, por lo que consideró urgente que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) controle lo relativo al comercio de medicamentos y equipos en virtud de la escasez y el fenómeno del acaparamiento.

Al tiempo que se pronunció en contra del racismo y la discriminación, hizo un llamado a las potencias a “ayudar para establecer una especie de tregua, que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales; que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial”.

El G20 es un mecanismo informal de concertación política y económica en el que participan las principales economías del mundo, así como países invitados y organismos internacionales. Cuenta con una presidencia anual rotativa, que este año corresponde a Arabia Saudita.

La pandemia sin precedente del COVID-19 es un poderoso recordatorio de nuestra interconexión y vulnerabilidades. El virus no respeta fronteras. Combatir esta pandemia requiere una respuesta global transparente, robusta, coordinada, de gran escala y basada en ciencia, con espíritu de solidaridad. Estamos fuertemente comprometidos a presentar un frente unido ante esta amenaza común.

Expresamos nuestra profunda tristeza por la trágica pérdida de vidas y por el sufrimiento que enfrenta la gente alrededor del mundo. Es nuestra absoluta prioridad combatir la pandemia y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas, las cuales están interrelacionadas. Expresamos nuestra gratitud y apoyo a todos los trabajadores de la salud en la primera línea en el combate a esta pandemia.

El G20 está comprometido a hacer lo que sea necesario para superar la pandemia, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Grupo del Banco Mundial (GBM), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones internacionales, trabajando con apego a sus mandatos existentes. Estamos decididos a no escatimar esfuerzos, tanto individual como colectivamente, para:

Proteger la vida de las personas.

Salvaguardar los trabajos y los ingresos de las personas.

Restaurar la confianza, preservar la estabilidad financiera, reactivar el crecimiento y recuperarnos más fuertes.

Minimizar las disrupciones al comercio y a las cadenas de suministro globales.

Proveer ayuda a todos los países que necesiten asistencia.

Coordinar las medidas en salud pública y financieras.