Doctor rompe en llanto al rechazar abrazo de su hijo

Un video de apenas seis segundos de duración se ha hecho viral en las últimas horas en redes sociales, pues muestra el conmovedor momento en el que un médico de Arabia Saudita llega a su casa, ingresa, y cuando su pequeño hijo corre hacia él para abrazarlo, el doctor le niega el saludo y se hinca para comenzar a llorar, mientras el menor detiene abruptamente su emotiva carrera.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT

— Mike (@Doranimated) March 26, 2020