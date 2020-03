Horario de verano podría cancelarse este año

El horario de verano entrará en vigor el próximo domingo 5 de abril; sin embargo, podría cancelarse y es que según el presidente Andrés Manuel López Obrador deben analizar qué tan bueno es para la gente.

“No vamos a modificar nada hasta que no tengamos un dictamen técnico, que ya le solicite a la Secretaría de Energía”, dijo el mandatario durante la conferencia de este viernes.

En México desde el año 1996 se implementa este cambio de horario que según el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) tiene como objetivo no gastar tanta energía eléctrica, haciendo un mejor uso de la luz natural.

“Voy a ver en estos días cuál es el resultado del estudio que se hizo sobre si hay ahorros y si son significativos vamos a actuar así, con apego a lo que nos digan los técnicos, los especialistas”, agregó López Obrador.

Hay que enfatizar que desde noviembre de 2019, el senador Félix Salgado Macedonio presentó una iniciativa a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para erradicar el horario de verano.

En aquella época el senador aseguró que este cambio no representa un verdadero ahorro de energía eléctrica, pero que sí provoca daños a la salud de los ciudadanos pues altera el reloj biológico y genera estrés al cambio entre los niños.

Será hasta que AMLO tenga en sus manos este informe que determine sí sigue en pie el horario o no.