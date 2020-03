Yucatán multará y dará cárcel a quien no acate cuarentena si tiene síntomas de Covid-19

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, anunció multa y cárcel para personas con síntomas, o que ya estén diagnosticadas con COVID-19, que no acaten las medidas de aislamiento

Como medida para prevenir contagios masivos de la COVID-19 en el estado, que hasta este domingo 29 de marzo registra 41 casos positivos, el mandatario estatal, a través de sus redes sociales, advirtió que la persona que presente los síntomas o haya sido diagnosticada con el coronavirus y no acate las medidas de aislamiento para evitar el contagio, se le impondrá un castigo de hasta 3 años de cárcel y una multa de hasta 86 mil 800 pesos.

En su mensaje, el mandatario estatal aseguró que como autoridad no se permitirá que la salud de la población yucateca se ponga en riesgo, por ello se implementaron las referidas medidas, previstas en el Código Penal y La Ley de Salud de Yucatán.

Así, el gobierno del estado pone una nueva medida para prevenir y controlar la presencia del coronavirus en la entidad, ya que anteriormente anunció la suspensión de clases desde el 17 de marzo y hasta el 20 de abril, además de implementar en las oficinas gubernamentales, y en algunas empresas, el llamado “trabajo en casa”.

Por su parte, en el municipio de Progreso, principal puerto de la entidad, el ayuntamiento ordenó que a partir del próximo 1 de abril, y hasta el 20 de ese mismo mes, se aplicará Ley Seca en todo el territorio municipal, como medida preventiva, y acorde a la declaratoria de emergencia sanitaria emitida por el gobernador Vila Dosal en un decreto publicado el pasado jueves 26 de marzo en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.

El presidente municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi, advirtió que la medida será temporal, pero estricta, ya que quien la infrinja será sujeto a multas y hasta la clausura de su local.

El alcalde señaló que debido a la falta de cooperación de muchos visitantes que aún no han comprendido la magnitud de la contingencia sanitaria motivada por el COVID-19, y ante la falta de respuesta por parte de Capitanía de Puerto, la Secretaría de Marina y de Comunicaciones y Transporte, el ayuntamiento, en la medida de sus facultades, dispuso el cierre de las Marinas Turísticas a partir de mañana lunes 30 de marzo para evitar propagación del virus.

Zacarías Curi reiteró que la contingencia no son vacaciones, por lo que su gobierno hará uso de todos los medios legales y tecnológicos a su alcance como drones, patrullajes y clausura para proteger a sus ciudadanos.