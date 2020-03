EMPRESARIOS A PAGAR IMPUESTOS SIN PRÓRROGA: SAT

A punto de llegar a la fecha límite del 31 de marzo para que las empresas cumplan con su obligación de declaración fiscal anual, y sin ofrecer alguna prórroga por la contingencia sanitaria, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo un llamado, sobre todo a los grandes contribuyentes del país, a pagar sus impuestos. Enfatizó que, “con una recaudación óptima, lograremos contar con mayores recursos para comprar ventiladores, equipo médico, insumos, así como medicamentos que serán vitales para atender a la población durante la crisis sanitaria”. Para este año, el gobierno prevé que la recaudación tributaria alcance 3.5 billones de pesos, de acuerdo con la Ley de Ingresos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo un llamado a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones fiscales, como el pago de impuestos y la presentación de la declaración anual, con el fin de tener recursos para atender la crisis por el coronavirus en el país. La autoridad fiscal, a cargo de Raquel Buenrostro, hizo énfasis en la importancia de la recaudación tributaria para que el gobierno cuente con mayores recursos para comprar ventiladores, equipo médico, insumos y medicamentos para atender a aquellos que se enfermen. “Las contribuciones serán indispensables para mantener la operatividad de los programas sociales dirigidos a la población más vulnerable”, destacó el fisco. Para este año, el gobierno prevé que la recaudación tributaria alcance los 3.5 billones de pesos, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación. Sin embargo, debido a la situación actual, algunos analistas prevén que la meta no se cumpla. Pese a que varios sectores y contribuyentes han presentado al SAT solicitudes para ampliar el plazo para la declaración anual, el fisco no da señales de anunciar prórroga para dicha obligación fiscal. En este sentido, el SAT recordó que en marzo es la presentación de la declaración anual para personas morales, mientras que en abril le toca a las físicas, por lo que se ha preparado para ello y exhortó a los contribuyentes a cumplir . “Estamos cumpliendo con nuestra oferta de trámites y servicios en función de la contingencia. Exhortamos a personas morales y físicas a seguir contribuyendo y poniendo su granito de arena para solventar estos tiempos difíciles para nuestro país y el mundo”. Asimismo, recomendó a los pagadores de impuestos informarse sobre cualquier cambio en las disposiciones del SAT sólo por sus canales oficiales. El órgano recaudador aseveró que las contribuciones deben ser equitativas y proporcionales, es decir, que los contribuyentes, sean personas físicas o morales, deberán cubrirlas en la medida de sus ingresos y consumos. La equidad significa que, a mayor ingreso, mayor deberá ser el tributo; a menor ingreso, menor será la contribución a pagar, explicó. Minisitio para declaración anual El SAT tiene habilitado el minisitio sobre declaración anual 2019 para las personas físicas a través de la dirección web: http://omawww.sat.gob.mx/DA2019/Paginas/index.html, en la cual los contribuyentes podrán encontrar más información relacionada con el tema.

