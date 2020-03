Tiendita de la esquina tendrá alimentos ante Covid 19, pero urge seguridad

El Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas, Iñaki Landáburu Llaguno, aseguró que el abasto de alimentos en la “tiendita de la esquina” estará garantizado a nivel nacional durante los meses que prevalezca la emergencia sanitaria del COVID-19 por lo que llamó a los 140 socios a no detener la distribución ya que como proveedores “somos responsables de más del 50% de la distribución de productos básicos de consumo y sobre todo hacia las clases más vulnerables del país” y no se aumentarán precios de manera innecesaria.

Sin embargo, Landáburu Llaguno, a nombre de los socios pidió a los gobiernos Federal, estatales y municipales “nos garanticen la seguridad, especialmente en los intentos de vandalismo, saqueos y robos a nuestros transportes y puntos de venta para proteger el abasto y no interrumpir la cadena de suministro”.

Ya que, dejó en claro, en la paz social podemos asegurar que lleguen los productos de primera necesidad a los hogares, de otro modo es imposible.

Nosotros, sostuvo, “nos comprometemos a redoblar esfuerzos para apoyar la distribución horizontal para atender a 630,000 pequeños comercios y garantizar su continuidad ya que ellos son los que llegan hasta el último consumidor”.

Asimismo afirmó que “nos comprometemos a no aumentar nuestros precios siempre y cuando los proveedores hagan lo mismo y no nos aumenten los costos en forma desproporcionada para no afectar a los clientes que hoy necesitan todo nuestro apoyo”.

Por lo anterior, sostuvo que el sector que representa ha solicitado “a nuestros proveedores que no dejen de surtirnos y que procuren mantener el precio, ya que hemos sufrido aumentos en productos como huevo; por la gripe aviar; granos por ser importados y verse afectados por el dólar y algunos otros por especulación como el azúcar y el alcohol”.

Con el lema de: “Por México estamos preparados y seguimos trabajando”, la ANAM pidió a los clientes “asistir solos a nuestros puntos de venta, guardar la sana distancia, no hacer compras de pánico para no generar desabasto y no dejarse llevar por el miedo, informándose con las autoridades correspondientes para tomar todas las medidas de prevención necesarias”.

Luego de recordar que en mayo, con un esfuerzo extraordinario y a pesar que aún no sabemos cuál será la situación, se realizará la campaña “VERANO ABARROTERO” a la que “estamos invitando a nuestros proveedores a participar ya que será un momento crucial para apoyar a los pequeños detallistas y al último consumidor”.

Y es que, reiteró en mensaje a medios, los 140 socios de ANAM “no hemos detenido nuestra distribución y oferta de productos a pesar de la situación que estamos viviendo y además hemos tomado acciones para que nuestro esfuerzo sea benéfico para el país y nuestros colaboradores, clientes y proveedores”.

En este orden de ideas dijo que lo más importante es preservar la salud de todos, por lo que anunció la implementación, en nuestros Centros de distribución, de estrictas medidas de limpieza, control de accesos y chequeo de todos nuestros colaboradores ya que de introducirse el virus en ellos, romperíamos la cadena de abasto.

“Creemos que es mejor maximizar precauciones a tomar riesgos innecesarios y sufrir las consecuencias” pues México nos necesita a todos unidos, en este momento nadie puede salir adelante solo.

En ANAM estamos conscientes de que no somos los únicos en la cadena de distribución, pero si los que llegamos a donde ningún otro comerciante llega, finalizó.