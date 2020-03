No hay los médicos que se requieren, por eso son importantes las medidas preventivas: AMLO

El Presidente descarta el uso de la fuerza para obligar aislamiento por Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que, debido a la “herencia nefasta” del neoliberalismo, México no tiene los médicos y especialistas que requiere ante la epidemia del nuevo coronavirus, y es por esta razón que las medidas de prevención son importantes en estos momentos.

“Una de las herencias más nefastas que nos dejó el periodo neoliberal es que no tenemos los médicos y especialistas que requiere el país, así como se los estoy diciendo. Ahí la importancia de las medidas preventivas (ante la epidemia de coronavirus)”, señaló el mandatario nacional en su conferencia mañanera.

López Obrador comentó que se utilizaba la política de rechazo en los exámenes de admisión, con la cual los jóvenes que querían estudiar carreras como medicina se quedaban fuera.

Para revertir esta situación, indicó el presidente de México, se está llevando a cabo la convocatoria para contratar a médicos y enfermeras.

“Se requiere la especialidad de enfermería pero en terapia intensiva por las características de la epidemia. Se están convocando y muchos están adhiriéndose. En el caso del Ejército, médicos en retiro están manifestando su interés de ayudar a las convocatorias que se están haciendo”, informó.

El mandatario agregó que también se están realizando cursos de formación para médicos generales y actualización en especialidad para que se tenga al personal necesario.

El estado de excepción o toque de queda no será opción del gobierno para forzar el aislamiento ante el coronavirus Covid-19, una medida implementada en diferentes países y que en México han llamado a aplicar diferentes voces.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el uso de la fuerza pública sea una opción, pero insistió en persuadir y convencer de que la gente se quede en casa.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, el mandatario hizo diferentes alusiones al apoyo de la gente para hacer frente a la pandemia que hasta este domingo había cobrado 20 defunciones y 993 casos confirmados de Covid-19.

Alcaldes de diferentes ciudades del país han anunciado medidas extremas como la de encarcelar a quien salga a la calle y hay anuncios como el del gobernador yucateco, Mauricio Vila Dosal, de sancionar con prisión a quienes sean diagnosticados con Covid-19 o presenten síntomas y aún así salgan a la calle.

En el informe técnico de este sábado del gabinete de Salud, se dijo que el uso de la fuerza pública era una medida posible para combatir la propagación de este virus.

El presidente López Obrador consideró que el gobierno de su homólogo estadounidense, Donald Trump, copió el modelo de entregar apoyos económicos de manera directa.

El tabasqueño dijo que le da gusto que lo que su gobierno aplica en México comience a hacerse a nivel mundial.

“(…) el presidente Trump anunció que va destinar 350 mil millones de dólares para reactivar la economía en Estados Unidos y me llamó la atención el que todo ese dinero lo van a entregar de manera directa a la gente, sin intermediarios, directo a las familias.

“El modelo es nuestro, desde luego no cobramos derecho de autor”, consideró.

Fiel a su costumbre, el presidente aprovechó esta intervención para señalar a los que suele catalogar como “conservadores”.

“¿Qué decían los conservadores aquí? Populismo, paternalismo, que cómo entregar dinero, repartir recursos de manera directa. Entonces, vamos bien”, finalizó.