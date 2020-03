AMLO afirma que se hará rescate de los que más necesitan no “a los de arriba”

Debido a la crisis económica que se prevé en el país por la pandemia del coronavirus y la caída del precio del petróleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno rescatará al pueblo, pero sobre todo se protegerá “a los débiles, a los desposeídos, a los pobres, a los pequeños”.

El mandatario reiteró que debido a la emergencia sanitaria, no se hará lo que se hacía en pasadas administraciones cuando se presentaba una crisis económica financiera y se recurría a pedir prestado al Fondo Monetario Internacional (FMI) y se pedía a la ciudadanía a apretarse el cinturón.

“Vamos a rescatar al pueblo, esto también que se vaya entendiendo, porque hay algunos que a lo mejor están pensando que los vamos a rescatar, a los de arriba, con idea de esa peregrina, sofisma, de que si le va bien a los de arriba les va a ir bien a los debajo; que, si llueve fuerte, arriba gotea abajo.

«No, eso ya no aplica, la riqueza no es contagiosa, no es permeable, tenemos que procurar que haya una distribución equitativa del ingreso”, refirió el titular del Ejecutivo federal durante su conferencia de prensa de este martes.

Luego de que ayer se realizó la declaratoria de emergencia sanitaria, el presidente pidió apoyo y solidaridad a los empresarios para que paguen los salarios completos a sus empleados que deberán de resguardarse para evitar que se propague fuertemente el contagio de COVID-19.