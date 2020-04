CONTRA COVID-19: INVERSIÓN, EMPLEOS Y CRÉDITOS

Por Francisco Cárdenas Cruz

Más inversión pública, crear dos millones de empleos, otorgar dos millones 100 mil créditos y reducir los salarios y aguinaldos de funcionarios de primer nivel, conforman el plan económico que anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que será financiado con el uso de los ahorros del Fondo de Estabilización, de los ingresos presupuestales y los fideicomisos públicos recién desaparecidos.

Sin embargo, los principales dirigentes de organismos empresariales calificaron de “decepcionante” esa acción gubernamental porque no es lo que ellos necesitan ante las consecuencias que resentirán al “dejan solos a los micro y pequeños empresarios y a su personal para que se rasquen con sus uñas”, mientras el dólar saltó a 25 pesos 31 centavos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Aumentan los decesos por coronavirus, que ayer sumaron 97, 15 más que el sábado; dos mil 143 casos confirmados y cuatro mil 209 sospechosos, cifras que confirman que la pandemia avanza, no obstante las recomendaciones de quedarse en casa que a diario hacen los funcionarios de la Secretaría de Salud y que, lamentablemente, no mucha gente cumple.

Y es que por la enorme población en la zona del Valle de México, la no movilización se dificulta ya que si bien son muchas las familias que se aíslan en sus hogares, otras tantas por razones laborales y necesidades varias, se ven obligadas a salir, aun cuando lo hacen con las precauciones recomendadas del uso de cubrebocas, aunque difícilmente con la debida sana distancia.

Ante las prevenciones que ahora, a toda prisa, toma el Gobierno, el Presidente López Obrador informó que se cuenta en el país con seis mil 425 camas de terapia intensiva para la atención del Covid-19, que tienen sus respectivos ventiladores, personal médico y de enfermería especializados, al recordar que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina apoyan la atención en los hospitales a su cargo.

Después de que el Presidente rindió su primer informe trimestral de 2020, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue el único funcionario que estuvo en la conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional para dar a conocer el reporte de los casos que se han registrado y de la labor que se lleva a cabo para hacerle frente.

Por cierto que contra lo que aseguró la secretaria de Salud de la CDMX, Oliva López Arellano, de que en el concierto “Vive Latino” en el Foro Sol, el sábado 14 de marzo “no hubo contagio” entre los miles de asistentes, el policía preventivo Efraín Santillán Morales, comisionado para el operativo de seguridad en ese evento, murió ayer a causa del Covid-19, quien estuvo hospitalizado desde el 27 de ese mes.