Retira IPN y UNAM a pasantes médicos de clínicas que atienden Covid-19

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que este lunes retiró a sus internos de las clínicas y hospitales, pues estos lugares no cuentan con los equipos de protección necesarios para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

“Toma la decisión de separar a los internos de las clases clínicas a partir del 6 de abril hasta 30 abril, momento en el cual se valorará nuevamente la situación”, indicó la Facultad en un comunicado publicado en redes sociales.

La institución aseguró que, durante dicho periodo, las y los jóvenes recibirán capacitación específica para hacer frente al nuevo coronavirus.

Una vez que los internos de pregrado cuenten con la capacitación específica en Covid-19 y que se tengan las condiciones de seguridad y protección se valorará su reincorporación al internado de pregrado en las instituciones de salud.

Esta decisión fue tomada el pasado 17 de marzo en sesión extraordinaria del Consejo Técnico de la Facultad, donde se acordó que los internos no podrán estar en los servicios de urgencia, en la ruta de pacientes Covid-19 o en áreas de terapia intensiva.

La Facultad y la UNAM dijeron ser empáticas en todo momento con la situación por la que atraviesan los distintos hospitales del país, sin embargo, su deber es proteger la salud e integridad de sus estudiantes.

“Desgraciadamente en muchos casos los internos están realizando acciones que no les corresponden sin contar con la protección y capacitación adecuada, situación que se viene repitiendo en diferentes sedes a pesar de la buena voluntad de las autoridades educativas de los hospitales”, añadió.

Durante la conferencia de este lunes, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, fue cuestionado sobre esta situación e indicó que, en efecto, los internos han sido retirados.

El funcionario explicó que los estudiantes no tienen una situación contractual con los hospitales y las instituciones médicas, por lo que no se les puede obligar a quedarse.

López-Gatell indicó que, básicamente, estas personas realizan labores de becario, por lo que no existe una relación laboral.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, México registra 125 decesos por Covid-19, mientras que el total de casos confirmados es de 2 mil 439.