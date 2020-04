Crece 50% demanda de agua por contingencia sanitaria

La emergencia sanitaria por el Covid-19 ha elevado la demanda de agua potable entre 20 y 50 por ciento, pero los organismos operadores del servicio están en riesgo de continuar con la dotación del líquido debido a que la recaudación ha caído en 50 por ciento.

Ante ello Arturo Palma, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (Aneas), pidió a la CFE evitar el corte de la energía eléctrica por falta de pago y establecer una tarifa preferencial en este periodo, ya que es el mayor costo que enfrentan. Dijo que presidentes municipales y gobernadores firman una carta para pedir al director de la comisión no se les corte el servicio de energía eléctrica.

En conferencia de prensa de la Aneas y la Conagua, la directora Blanca Jiménez dijo que no se prevén mantenimientos en el Sistema Cutzamala para no suspender el servicio y explicó que la demanda de agua se ha desplazado de los centros de trabajo a los hogares, por lo que se tienen que hacer ajustes técnicos.

Apuntó que la prioridad es que los hospitales tengan suministro adecuado de agua. Hay 962 hospitales prioritarios del ISSSTE, IMSS, la secretaría de Salud y privados. También se revisa que las plantas potabilizadoras lleven una cloración adecuada. Llamó a evitar uso exagerado, como el riego en jardines y que la gente controle las fugas, ahorre agua, y así llegue a todos.

Palma explicó que los problemas económicos en los hogares dificultarán el pago del servicio de agua potable y en consecuencia la recaudación económica de los organismos.

Pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador apoyo porque “la operación esta en peligro. Se pide que la CFE no corte el suministro de energía eléctrica, para así garantizar el líquido a la población y además en este periodo tener una tarifa especial porque el costo se eleva y la recaudación va a la baja”.

Sobre los derechos de agua, pidió condonación temporal.

Apuntó que del cobro de tarifas el 60 por ciento se va a luz, 40 por ciento pago personal y otros gastos. Recordó que 70 por ciento de organismos operan en números rojos, “los principales organismos van con la recaudación a la baja”.

Indicó que una empresa otorgó pipas lavamanos que se instalarán donde hay más concentración de población, las principales ciudades, donde el covid se pudiera contagiar más rápido.

En el país el consumo per cápita,de agua varía según la región, de entre 100 a 250 litros, pero en el periodo de estiaje aumenta.