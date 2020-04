No es hora de rescatar ganancias, es de unir esfuerzos: López-Gatell a empresarios

El subsecretario de salud lanzó un ultimátum:“Hacemos el mismo llamado al sector privado”

Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, llamó esta noche al sector privado a realizar las acciones necesarias para evitar que el COVID-19 gane terreno en México.

“En su gran mayoría, el sector privado ha estado a tanto a los llamados, ha estado dispuesto a colaborar. Hemos reconocido a las empresas que han sido sumamente responsables y comprometidas con una acción de interés colectivo. Nos están haciendo un beneficio a todos”, indicó el funcionario desde Palacio Nacional.

“Quedan algunas empresas, de distintos giros, que pareciera aún tienen una perspectiva que no sincroniza con las medidas que llevamos desde hace semanas. Toda la entidad que llame a relajar las medidas, parece que no ha entendido. Es el momento. Cuidamos el momento para no hacer las medidas anticipadamente. Hacemos un llamado a toda persona del sector privado, del sector social, infórmese, infórmese”, agregó.

“Hacemos el mismo llamado al sector privado, a los segmentos resistentes. Hay empresas grandes que han tardado mucho en responder. Están buscando salirse de las medidas para seguir operando. No es el momento de rescatar ganancias. Es el momento de unir esfuerzos por el bien común”, añadió.

141 MUERTOS

141 personas han muerto en México por el COVID-19. 16 perdieron la vida en las últimas 24 horas, informaron autoridades de Salud.

Además, se han confirmado 2 mil 785 casos, se investigan 7 mil 526 como sospechosos y se han descartado 15 mil 099. En total se han estudiado 25 mil 410 personas, detalló José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología.

El funcionario hizo el llamado a personas que padecen diabetes, obesidad u otra enfermedad crónica, a permanecer en casa durante la cuarentena y respetar las medidas incluidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia.