AMLO Y ECONOMÍA EN CAÍDA LIBRE

Las acciones tomadas y las constantes críticas del Presidente de México son los factores que han provocado que su gobierno y la economía sean un desastre.

La economía nacional se encuentra en caída libre a consecuencia de las políticas públicas implementadas por la administración federal que encabeza el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien también ha ido de mal en peor en su gobierno.

La curva de caída de frente a una pandemia como el coronavirus y la falta de estrategias nacionales ponen en disyuntiva el detonante de nuevas inversiones y de estrategias que ayuden al país, las presentadas por el mandatario mexicano no han tenido la aceptación esperada ni por los ciudadanos ni por los empresarios.

López Obrador va en caída libre, ya no sólo en las encuestas, sino por las acciones tomadas ante la aparición de la pandemia del coronavirus, con un discurso divisionista de ataques a sus críticos, culpando a neoliberales de todo, el fracaso en las estrategias de economía, seguridad y salud, sobre todo en esta última, donde médicos y enfermeras han denunciado la falta de insumos y de que no existe el equipo necesario para enfrentar el problema que ya se está padeciendo.

La mal llamada Cuarta Transformación ha generado pesimismo generalizado en todos los sectores clave de la vida productiva del país y sobre todo a los empresarios, quienes en los recientes días han sufrido de millonarias pérdidas al cerrar sus empresas y tener que pagar nominas sin producción y que el gobierno federal no hadado las estrategias aceptables para salir adelante.

Pero no sólo los empresarios sufren este embate, también las micro y pequeñas empresas donde muchos de ellos han optado por cerrar sus negocios y dejar sin empleo a millones de trabajadores y no se diga con los tianguis y comercio informal donde las ventas han sufrido caídas de un 90 por ciento y ya la frase de “somos los que vivimos al día” ha quedado corta, porque ya ni para eso ganan muchos mexicanos.

Las últimas reuniones de López Obrador con empresarios no fueron muy fructíferas ya que no se dieron los acuerdos esperados para la recuperación económica y aunque muchos de ellos señalaron que hubo acuerdos, sus rostros en su expresión decían otra cosa.

SE QUEDA CORTO EL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE AMLO: AMB

“Los empresarios no somos sus adversarios, por el contrario, somos un componente indispensable en la eventual recuperación económica de nuestro país”, dijeron al mandatario Armando Garza, de Grupo Alfa; Juan Ignacio Garza, de Xignux; Eduardo Garza, de Frisa; Rogelio Zambrano, de Cemex, y Adrián Sada de Vitro.

El plan de reactivación económica propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador “se queda corto”, ante la crisis derivada por la emergencia sanitaria que enfrenta el país, consideró el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera.

“El plan que presentó el Presidente se queda corto de lo que hace falta en este momento en el país“, dijo en entrevista a medios al salir de Palacio Nacional.

NO SOMOS SUS ADVERSARIOS: GRUPO MONTERREY A AMLO

Empresarios del llamado Grupo Monterey ofrecieron al presidente Andrés Manuel López Obrador su solidaridad ante la crisis causada por el coronavirus Covid-19, esto “a pesar de tener diferentes puntos de vista” acerca de cómo abordarla.

En una comida en Palacio Nacional que se alargó por más de tres horas, los empresarios regiomontanos advirtieron al jefe del Ejecutivo que si miles de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) quiebran, muchos de sus trabajadores podrían caer en situación de pobreza en pocos meses.

Niño de Rivera refirió que previó a la presentación del Programa Emergente para el Bienestar y Empleo, presentaron varias acciones al mandatario federal, sin embargo, dijo que “no las ha tomado en cuenta”. Entre las propuestas enlistó ayudar a 36 millones de micro y pequeños empresarios.

Por la actual situación mundial que se vive y de la cual México no se salva sobre todo económicamente, tardara tal vez décadas la recuperación y que por la falta de estrategias para amortiguar los daños de un gobierno que solo se ha dedicado a todo menos a dar soluciones a los mexicanos.