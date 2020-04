Detalla Trump plan para la reapertura económica de EU

El objetivo de las pautas, de acuerdo con la Casa Blanca, es mitigar el riesgo de un resurgimiento en los casos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se distanció de sus declaraciones retadoras de la semana pasada, en las que se reivindicó con “la autoridad total” para dictar cómo y cuándo reabrir las restricciones por la pandemia.

Este jueves, presentó una guía de acciones con un planteamiento mesurado que respeta el derecho de los gobernadores a decidir sobre sus jurisdicciones.

En el documento de 18 páginas, titulado “Apertura de Estados Unidos”, la administración Trump pauta la reanudación gradual de las actividades económicas del país, pero éstas aparecen bajo el estatus de una recomendación, pues al final serán los gobiernos locales quienes decidan.

El plan fue distribuido a todos los gobernadores, a quienes se consultó antes de que el presidente los anunciara en la conferencia de prensa.

El objetivo de las pautas, de acuerdo con la Casa Blanca, es mitigar el riesgo de un resurgimiento en los casos y proteger a las poblaciones vulnerables, incluidos los ancianos y las personas con afecciones de salud subyacentes.

Y establece explícitamente que los pasos a implementarse, con recomendaciones específicas para individuos y empleadores.

Estas son las etapas sugeridas:

FASE 1:

– Exhorta a que las medidas restrictivas existentes permanezcan en su lugar, pero permitir que ciertas empresas, como los gimnasios y negocios similares reabran con distanciamiento social.

FASE 2

– Estados y regiones sin evidencia de un rebote de COVID-19 que no tengan crisis hospitalaria y cumplan con la aplicación de pruebas suficientes, se reanuden los viajes no esenciales, reabran las escuelas, gimnasios, bares y centros públicos grandes, bajo condición de medidas de distanciamiento social.

– Las personas vulnerables deben permanecer en casa.

FASE 3

– Estados que no muestren signos de un pico en los casos, después de aplicadas las fases anteriores, permitir las interacciones públicas y las visitas a hogares de ancianos.

– Bares y restaurantes podrán expandir su capacidad.

– Alienta a las personas a distanciarse socialmente cuando sea posible y limitar su tiempo en grandes reuniones.