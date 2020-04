Sana distancia continúa hasta el 30 de mayo para zonas con mayor número de contagios: SS

El 1 de junio ya recuperamos de una manera escalonada y organizada las actividades económicas, sociales y de la vida pública, señaló Hugo López-Gatell

La Secretaría de Salud informó que la jornada de sana distancia para evitar los contagios se extenderá hasta el 30 de mayo para las zonas donde hay mayor número de contagios de COVID-19.

En los municipios de baja o nula transmisión las medidas de seguridad sanitaria permanecen hasta el 17 de mayo, fecha en la que habrá regreso a clases y a las actividades económicas, solo en estos municipios, explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“En todos los casos, el 1 de junio ya recuperamos de una manera escalonada y organizada las actividades económicas, sociales y de la vida pública”, expuso el subsecretario aunque advirtió que todo depende de que se continúe con las medidas de distanciamiento.

El subsecretario de Salud expuso que algunas zonas del país deben ser tratadas como si estuvieran en fase 3, por el número de contagios. En estos las medidas deben ser más intensas.

El funcionario detalló que 473 municipios tienen alta transmisión; 1,021 son vecinos a éstos y 970 municipios tienen bajos o nulos contagios.

Los municipios con bajos o nulos contagios deberán implementar cordones sanitarios y delimitar muy bien las áreas para que no haya contagios.

Los que tienen alta transmisión deberán esperar hasta el 30 de mayo para levantar las medidas de sana distancia. En este grupo se encuentran las grandes ciudades del país que tienen un mayor número de habitantes como la zona metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Benito Juárez en Quintana Roo.

Los 1,021 municipios colindantes con los de alta transmisión también deberán acatar el confinamiento hasta el 30 de mayo.

También se implementará otra nueva medida: segmentar la movilidad en el territorio nacional.

Esto significa que las personas que viven en un municipio de baja transmisión no se desplacen a regiones de alta propagación del virus. Y también aplica al revés: evitar la movilización de gente en un municipio de alta transmisión a zonas de bajo o nulo contagio.

“En las regiones del país donde no se acaten las medidas, no se va a cumplir lo que se proyecta, va a aumentar la transmisión y podría ser imposible, inviable, no recomendable que se levanten las medidas”, advirtió López Gatell.

Destacó que gracias a que México inició antes las medidas de sana distancia se podrá mantener la curva de contagios baja.

Detalló que si estas medidas se siguen acatando como hasta ahora, el pico de contagios será entre el 8 y el 10 de mayo y se espera el fin de la pandemia para el 25 de junio.

El funcionario señaló que en todos los casos se mantendrán, hasta nuevo aviso, las medidas de protección para los adultos mayores y personas con mayor riesgo de complicaciones graves por COVID-19 que son mujeres embarazadas, personas con hipertensión, obesidad y diabetes.