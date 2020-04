AMLO llama a no politizar pandemia de Covid-19

Esta mañana el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador realizó un llamado para que el brote de Covid-19 no sea politizado y se unan fuerzas para combatir los contagios del virus.

Ello luego de que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Vaca, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el manejo del gobierno federal en el combate a la pandemia.

“El tema que tiene que ver con el gobierno de Tamaulipas no voy a polemizar no me voy a enganchar con estos casos, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad”, afirmó durante su conferencia de prensa de este viernes en Palacio Nacional.

El mandatario federal indicó que «hay quienes buscan politizarlo todo», algo que consideró normal, e incluso estimó que podría crecer la descalificación al gobierno federal y a la figura presidencial en la medida que se acerquen las elecciones del año próximo.