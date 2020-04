Anuncia Trump plan de ayuda para industria petrolera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió hoy a su gabinete que elabore un plan de emergencia para ayudar a la industria del petróleo y el gas, duramente golpeada por la caída vertiginosa de los precios del crudo.

We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020