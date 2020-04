Sanidad decidirá el regreso del futbol en España

El ministro español de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, mostró su deseo de que el futbol español pueda volver a entrenar el 4 de mayo, pero advirtió que todo «va a depender de (el ministerio de) Sanidad».

Preguntado por si cree que los clubes de la Liga española podrán volver a entrenar el 4 de mayo, el ministro se mostró cauto.

«No lo sé. Todo es tan complicado, no podemos aventurar eso, no sería responsable. Yo sí deseo que eso se produzca y sí me parece que el futbol puede ser el mascarón de proa, en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, del deporte español», afirmó.

«Mi deseo es que pueda haber futbol cuanto antes, seguramente será a puerta cerrada en principio», aseguró.