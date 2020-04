AMLO presenta plan para atender crisis sanitaria y económica

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de combate contra la epidemia de Covid-19 que aqueja al país, así como la crisis económica causada por la baja importante en los precios del petróleo.

“Propongo la aplicación urgente de las siguientes medidas; uno, no será despedido ningún trabajador, pero no habrá nuevas contrataciones; se reducirá el salario de los funcionarios en un 25 por ciento, de igual forma los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año, el concepto de alto funcionario aplica desde subdirector, hasta el presidente de la República”, indicó.

Otras de las acciones anunciadas por López Obrador este día son: la cancelación de 10 subsecretarías, pero se mantienen el rango y el salario a quienes dejan dichos cargos, además de que se cerrarán la mitad de las oficinas y solo permanecerán las que se consideren esenciales para la gente.

Además, dijo, con este plan no se pararán grandes obras como el Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles”, ni el Tren Maya, la culminación del Tren México Toluca y otras edificaciones, pero también se asegura que haya apoyos a la población más desfavorecida, que será uno de los sectores más golpeados por esta pandemia.