Pide Gatell a empresas suspender labores no esenciales por Fase 3

Tras declarar la Fase 3 por Covid-19 en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell pidió la colaboración del sector empresarial de labores no esenciales para suspender actividades y evitar la propagación del virus.

En sus redes sociales, el funcionario recomendó que se tomen las medidas necesarias y así evitar que los empleados se vean obligados a ir a trabajar, y esto a su vez ayude a reducir el número de contagios.

«Si no hay las condiciones laborales para que las y los trabajadores dejen de ir a los espacios de trabajo, porque temen por conservar el empleo, temen por conservar el salario, lo que resulta es que las personas no pueden dejar de acudir al espacio público y por lo tanto, no se están reduciendo suficientemente los contagios” explicó.