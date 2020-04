Por disposición estatal, Metepec se suma al programa “Hoy no circula”

El Ayuntamiento de Metepec se adhiere a la disposición del Gobierno del Estado de México para restringir la movilidad vehicular de acuerdo al calendario establecido del programa “Hoy No Circula” que por primera vez se aplica en la zona metropolitana del Valle de Toluca, la quinta más importante del país.

Como parte de las medidas del estado para prevenir propagación de contagio por el virus COVID-19, la administración de la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, se suma a partir de este jueves a la disposición aplicada para todos los hologramas, incluyendo el 0 y 00.

En este sentido, la autoridad municipal acata la disposición salvo aquellas unidades oficiales que estén operando para atender servicios esenciales y aplicará las sanciones correspondientes a los automovilistas que no respeten la medida.

De acuerdo al calendario, las unidades que no podrán circular los días lunes, son aquellas que la terminación de la placa sea 5 y 6, color de engomado amarillo; el martes es 7 y 8 color rosa; miércoles 3 y 4 color rojo; jueves 1 y 2 color verde y el viernes 9 y 0 color azul.

De igual forma en esta Fase 3, Metepec observará que se cumpla la instrucción del ejecutivo estatal para que el transporte público de pasajeros ocupe sólo el 50 por ciento de su capacidad.

Otra acción que velará el municipio, es la obligatoriedad para que las personas que por fuerza mayor salgan de sus hogares, lo realicen con cubrebocas, además, continuará supervisando que sólo las unidades económicas esenciales estén operando.

De esta forma, la alcaldesa Gaby Gamboa, mantiene importante coordinación de esfuerzo entre los tres ámbitos de gobierno y la iniciativa privada, así como impulsando y creando programas innovadores emergentes para promover la salud y el bienestar de la población.