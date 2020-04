FACEBOOK LA PRINCIPAL HERRAMIENTA PARA DEFRAUDADORES DE MASCARILLAS Y ARTÍCULOS PARA COVID-19

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó que el crimen organizado utiliza el llamado “Home Office” para cometer todo tipo de ilícitos a través de la red social, entre las que destacan el fraude de mascarillas e implementos para el coronavirus.

La crisis sanitaria por el coronavirus SARS-CoV 2 o Covis 10, ocasiona una alta demanda de productos, como mascarillas de protección, determinados medicamentos y equipo necesario para no contagiarse por el coronavirus.

El desabastecimiento y la desesperación hacen que muchas personas recurran al mercado negro online, donde corren gran riesgo de ser estafados con productos falsificados, o se les pide cantidades exorbitantes.

En México Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que a pesar de la pandemia por COVID-19, las organizaciones delictivas aún continúan operando en “Home Office”.

Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Investigación Financiera aseguró que en las últimas semanas las extorsiones telefónicas y fraudes cibernéticos han reportado un aumento en México

En reunión virtual con diputados federales de la Comisión de Hacienda, explicó que el crimen organizado utilizada el llamado “Home Office”, actividad implementada por cientos de empresas que permite a sus trabajadores trabajar desde casa.

Algunos de los fraudes y delitos que han detectado son por suplantación o por venta de productos promocionando la vacuna, medicamentos falsos y pruebas falsas del coronavirus, o inversiones que en realidad no existen.

“El tema es que la delincuencia, al final del día sigue, no se detiene, está mutando, evidentemente, a otros elementos que tienen que ver como con la contratación por internet, con los fraudes a partir de internet, a partir de redes sociales como FACEBOOK”, declaró el funcionario.

Santiago Nieto no reveló la cantidad de delitos que han detectado en los últimos días, y mucho menos el monto aproximado de los fraudes, pero aseguro que estos delitos se han realizado en diferentes estados de la República, donde se han detectado la venta de falsas pruebas para coronavirus.

La modalidad de esas estafas, los delincuentes llaman a las víctimas, fingen ser personal de un hospital, les informan que un familiar ha caído enfermo y exigen el pago por el tratamiento médico.

La actividad delictiva relacionada con el coronavirus no se limita en todo el mundo y pese a los operativos supervisados por la Interpol encontró sospechosos en buscan de dinero rápido, a través de la venta de todo lo que esté relacionado con la Pandemia del Coronavirus.