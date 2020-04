COVID FRUSTRA DÍA DEL NIÑO

Más de 38 millones de niños en México festejarán encerrados en sus casas este 30 de abril sin poder visitar parques o centros recreativos por la contingencia que se mantiene por la pandemia del Covid-19

Más de 38 Millones de niños y niñas en el país festejarán su día, este 30 de abril, de manera diferente al de otros años: en su casa. Sin el festival o payaso presencial, sin la piñata junto con sus amigos, la mayoría de la diversión será virtual, es decir, más expuestos a dispositivos electrónicos: computadoras, tabletas, teléfonos celulares y a la televisión.

Los que puedan se conectarán con sus amigos a través de una plataforma. Otros que no tienen acceso a ninguna tecnología saldrán a trabajar a las calles y cruceros de esquina a trabajar para ayudar a sus padres.

Ante esta pandemia por el coronavirus, los festejos del día del niño tendrán que ser en casa y con pocas personas para evitar la expansión del Covid-19. Pero, hay grandes opciones para que los infantes disfruten al máximo esta tradicional celebración.

Se pueden realizar juegos en casa. Hay diversos juegos, deportes, cocinando un platillo especial con ellos; preparando un pastel juntos; realizando manualidades con reciclables. Otra opción son los juegos de mesa o armar un rompecabezas con mucha creatividad para disfrutar en familia y hacer de esta fecha un momento especial.

Este día al interior de las escuelas del nivel preescolar y primarias al menos, no se escucharán la sonrisa de los niños, los cuales deberían de ser festejados en cada una de las instituciones educativas, a esto se suma la falta de trabajo para los payasitos que también están sufriendo estragos debido al Covid-19.

Sin show, este día el gremio de payasos pide ayuda por contingencia, debido a que este día eran los más solicitados para que sacaran las sonrisas a los pequeñitos, conmemorando el día del niño, pero la contingencia sanitaria ha estado haciendo estragos desde hace días en ellos, pues no han tenido movilidad para llevar el sustento a sus familias.

El sentir de los payasos en todo el país es de tristeza, de ansiedad y desesperación, debido al coronavirus, por no poder trabajar ni tendrán la oportunidad de ganar un ingreso extra en las escuelas, donde cada 30 de abril brindaban espectáculo por el Día del Niño.

Quienes también se verán afectados por esta pandemia en México son la mayoría de los comercios y que este año las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) no esperan ganancia si no una caída del 95.85 por ciento en sus ventas debido a la ausencia de festejos por la cuarentena que guarda el país.

Y es que para este 2020, se esperaba que los festejos por el Día del Niño y de la Niña dejaran una derrama económica importante, superior a un 4.15 por ciento en comparación con el año anterior.

La caída se debe a que el confinamiento no permite hacer festejos en lugares públicos y a que el 88 por ciento de los negocios no están ofreciendo sus productos o servicios, ello aunado a la falta de liquidez de las familias.

Este 2020 será recordado como el peor año de la niñez mexicana ya que por culpa del coronavirus no festejaran como cada 30 abril con celebraciones en escuelas, casas, colonias, ayuntamientos y estados donde las alegría de los pequeños y pequeñas de todas las edades hacían vibrar a todos y sobre todo contagiaban su alegría a propios y extraños.

De acuerdo a especialistas habrá también otra realidad, al término de la pandemia por el Covid-19 regresarán “más gorditos” por la exposición a la publicidad y porque ha crecido el consumo de alimentos procesados.