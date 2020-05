MÉXICO CIERRA ABRIL CON 1,859 MUERTES POR COVID-19

La Secretaría de Salud confirmó la muerte de 127 personas más por coronavirus COVID-19 al cierre de abril, por lo que suman mil 859 defunciones desde el inicio de la epidemia y hay 19 mil 224 casos acumulados, de los cuales 5 mil 912 son considerados activos

México reportó este jueves 127 decesos y mil 425 nuevos casos de Covid-19 para alcanzar un acumulado de mil 859 muertes y de 19 mil 224 contagios confirmados desde el inicio de la pandemia, informaron las autoridades sanitarias.

El registro de los mil 425 casos de las últimas 24 horas es la cifra más alta para un día desde la presentación de los reportes técnicos hace dos meses, y asimismo muestra un incremento de 8 % con respecto a los 17 mil 799 registrados el día anterior.

Las autoridades precisaron que entre los contagios confirmados, 5 mil 912 son considerados como casos activos al haberse presentado síntomas en los últimos 14 días, lo que supone 468 nuevos casos más que los 5 mil 444 que se tenían el día previo.

No obstante, el Gobierno mexicano no realiza pruebas masivas a la población, por lo que se estima que la cifra de enfermos puede ser unas nueve veces mayor.

El registro sanitario al 30 de abril destaca un total de 15 mil 220 casos sospechosos, como se refieren a aquellos que están en espera de estudios de laboratorio para confirmarlos o desecharlos. Los casos negativos confirmados llegaron a 52 mil 628

El 58.18 % de los casos confirmados son hombres y el 41.82 % son mujeres; además de que el 60.55 % son pacientes con tratamiento ambulatorio que están en su casa y el 39.45 % corresponde a pacientes hospitalizados.

Las entidades territoriales con más casos acumulados de coronavirus son la capital mexicana con 5 mil 209, el Estado de México con 3 mil 130 y Baja California con mil 557; en contraste Colima es que le menos registros tiene con un total de 23 contagios confirmados, señalaron.

Por el Día del Niño, la conferencia del jueves fue especial y el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, respondió dudas de 29 niños y niñas sobre cómo enfrentar esta pandemia a causa del Covid-19.

Con el nombre “Pregúntale al Doctor Gatell”, la conferencia se volvió una sesión de preguntas y respuestas, donde niños de diferentes partes de la República enviaron sus videos y dibujos para poder aclarar sus dudas.

Entre las preguntas estuvieron: “¿Cuánto va a durar y cuándo se va a resolver el coronavirus?, ¿Mi mascota se puede contagiar del virus?, ¿Vamos a usar caretas como en China cuando regresemos a clases?, ¿Por qué no hacen vacunas de jabón?, ¿Si un niño está contagiado que pasa con él?, ¿Hay alguien inmune al virus?, ¿Por qué es que los coronavirus se meten a las células de la gente?, ¿Es real que los murciélagos son los que causan la transmisión del coronavirus?”.

En relación a cuánto va a durar, López- Gatell respondió que aun no se sabe a ciencia cierta.

“Es una enfermedad nueva. Si nos quedamos en casa y mantenemos la sana distancia, nos lavamos manos, si existen síntomas y estornudan se tapan con el antebrazo, lo vamos a lograr pronto. Es posible que en junio estemos de salida, pero aún así existe la posibilidad de que haya tras oleadas, el otoño o en el invierno”.

También estuvieron participando niños sordos y con alguna discapacidad, quienes preguntaron la manera en que las personas, que tienen la misma condición, pueden comunicarse con el personal médico para que los atiendan, en caso de haber contraído el coronavirus.

López-Gatell Ramírez les respondió que todas las personas deben hacer valer sus derechos en la atención médica e hizo hincapié en que “el Gobierno no discrimina a nadie y que fomenta la inclusión de todos los pequeños”.

Por su parte, el subsecretario anticipó que en el regreso a clases se disminuirá el número de estudiantes por cada salón para seguir respetando la sana distancia.

Asimismo, señaló que se instalarán “filtros responsables desde casa” para evitar que lleguen niños con síntomas y se tendrá que aislar a aquellos que lo largo de las clases reporten que tienen síntomas, a fin de evitar que otros se contagien.

Además reveló que se espera una nueva oleada del virus más adelante, quizá en el otoño o en el invierno.

Cabe destacar, que al menos tres de los niños expresaron su deseo de convertirse en epidemiólogos, doctores o científicos cuando sean grandes.

Finalmente, agradeció a todas las niñas y niños por su participación, destacando que en total recibieron más de 3 mil 500 videos.

“Agradezco mucho a las niñas y los niños. La niñez es la etapa más importante de la vida para conocer el mundo, sus preguntas de hoy nos han hecho aprender a todos. ¡Feliz Día de la Niñez!”