Rusia acusa a medios de comunicación extranjeros de “desinformar”

La cancillería rusa acusó a los diarios Financial Times (Reino Unido) y The New York Times (Estados Unidos) de difundir “desinformación” al sostener que la cifra de muertes por coronavirus en Rusia podría ser mucho mayor de lo que dicen las autoridades.

La vocera de la cancillería, Maria Zakharova, dijo el miércoles por la noche que entregarán misivas a los directores periodísticos de ambos diarios para exigir una retractación.

Los dos artículos se basan en un informe de las autoridades de Moscú sobre un pico de las cifras de mortalidad. La capital registró en abril unas 1.800 muertes por encima del promedio para el mes. The Financial Times destacó un pico similar del que informaron las autoridades de San Petersburgo y dijo en conclusión que la cifra de muertes sería hasta 70% más de lo que se informa oficialmente.

Hasta el jueves Rusia reportó algo más de 250.000 casos de coronavirus con 2.305 muertes. La cifra relativamente baja de muertes provoca dudas en occidente, donde algunos sostienen que podría ser mucho más alta.