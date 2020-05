Bruno Valdez muy cerca de renovar con América

El central paraguayo Bruno Valdez estaría muy cerca de renovar su contrato con las Águilas del América a donde llegó en 2016 para convertirse en el gran referente de la defensa, supliendo a su compatriota Pablo Aguilar.

Pese a que equipos europeos lo han buscado por su rendimiento sobresaliente en la línea defensiva de los de Coapa, el club sabe que una venta debe ser benéfica para ambas partes y con este nuevo contrato pretenden blindarlo.

“Estoy con el tema de la renovación ya casi finiquitado. Cada jugador tiene el sueño de jugar allá, yo estoy muy tranquilo, a mí no me quita el sueño de estar allá. Quiero trabajar y en algún momento puede que llegue la oportunidad o poder seguir acá mucho tiempo más, estoy contento y feliz, tengo mucho que agradecer a México y al club que me abrió las puertas para mostrar mi futbol” expresó Valdez en sus redes sociales.