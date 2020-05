Doctores le dan la espalda a la primera ministra de Bélgica

Personal del hospital St. Pierre, en Bruselas Bélgica, se manifestó contra la primera ministra de ese país, Sophie Wilmès. Cuando ingresaron los vehículos en los que viajaban Wilmès y su equipo, los médicos y enfermeros le dieron la espalda para reclamar por la falta de insumos ante la emergencia por covid-19.

De acuerdo con medios locales, el descontento de los profesionales de la salud surgió con la reducción de presupuesto que implementó el Gobierno de Wilmes, así como los bajos salarios y, sobre todo, las malas decisiones en el manejo de la pandemia de la COVID-19.

Mediante un video que se ha hecho viral en redes sociales, se observa cómo a la llegada de una caravana de autos ejecutivos (en la que viajaba Wilmes) al centro hospitalario de Saint Pierre, en la capital belga, decenas de médicos y enfermeras se voltean y reciben de espalda a la mandataria.

