El 1 de junio no volvemos a la normalidad: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell reiteró su llamado a los mexicanos para no malinterpretar el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, al insistir que la conclusión de dicha etapa no significa que a partir del 1 de junio se regrese a las condiciones previas a la pandemia.

Durante la conferencia de prensa de este lunes 18 de mayo sobre el desarrollo del Covid-19 en el país, el funcionario reforzó el exhorto a toda la población para no confundir el “regreso a la nueva normalidad”, con que se trate de la reactivación de forma total de todas las actividades.

Al recordar que faltan poco menos de 2 semanas para el fin de la jornada nacional, el subsecretario destacó que este es el momento de máxima transmisión de coronavirus, por lo cual reiteró que hay que mantener las diversas medidas de precaución sanitaria para evitar la propagación de casos.

Antes del 1 de junio se presentará el estado de cada entidad federativa

De la misma forma, López-Gatell detalló que antes del lunes 1 de junio, se presentarán y las condiciones que tiene cada entidad federativa, para que de esa forma la ciudadanía tenga la información puntal del estado en el que se encuentra su respectivo territorio.

De la misma forma, destacó que derivado de la revisón que forman parte de un semáforo de riesgo epidemiológico, será que se determinen las acciones a tomar, es decir, si se abren de forma parcial algunas actividades o se siguen aplicando los diversos mecanismos de protección.

En el reporte correspondiente a este 18 de mayo, el funcionario informó que México sumó 155 muertos por coronavirus Covid-19 en un día, para un total acumulado de 5 mil 332 decesos en lo que va de la pandemia.

En tanto, indicó que se contabilizaron un total de 2 mil 414 casos confirmados de contagio para el corte de este lunes, por lo cual las autoridades federales informaron que hay 51 mil 633 casos de infección y el número de muertos por coronavirus en México llegó a cinco mil 332.